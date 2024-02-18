Avustralya'dan Türkiye'ye 'Sakın gitmeyin' uyarısı

Türkiye'de bazı esnafların turistlere uyguladığı 'tarife' büyük tepki çekiyor. Avustralya'da sosyal medyasında turistler üst üste paylaşımlarla birbirlerini uyarıyor. Paylaşımlarda "Türkiye'ye gitmeyin, herkes sizi kazıklıyor" diyerek videolar paylaşılmaya başlandı.

52 LİRALIK SİGRAYI 105 LİRAYA SATMAYA ÇALIŞTI

Videolardan birinde bir esnafın 52 lira olan bir paket sigarayı 105 liraya turiste satmaya çalıştığı görülüyor. Turist bu duruma itiraz edince de esnaf sinirleniyor. Bu görüntüler paylaşır paylaşmaz sosyal medyada da büyük tepki çekti.

Kaynak: Haber Merkezi