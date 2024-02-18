Doları olanlar dikkat! Yükseliş devam edecek

Goldman Sachs'ın eski baş ekonomisti Robin Brooks'un analizine göre, Türk lirasının değeri hızla düşerken, doların beklenmedik bir şekilde yükselişe geçme ihtimalinin altı çizildi. Türk lirası değer kaybetmeye devam ederken, döviz kurunun liberalleşmesiyle birlikte doların daha da güçlenebileceği tahmininde bulundu.

ADİL DEĞER: 21 LİRA





Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın aldığı önlemleri destekleyen Brooks, Türk lirasının adil değerinin 21 lira civarında olduğunu belirtiyor. Brooks'un öngörüleri piyasalarda yeni tartışmalara neden oluyor.

Kaynak: Haber Merkezi