- Ekonomi

Doları olanlar dikkat! Yükseliş devam edecek

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Dolar kuru haftayı yüzde 0,47 değer kazanarak kapattı. Goldman Sachs'ın eski baş ekonomisti Robin Brooks dolar için tahminini açıkladı.

Doları olanlar dikkat! Yükseliş devam edecek mask
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Goldman Sachs'ın eski baş ekonomisti Robin Brooks'un analizine göre, Türk lirasının değeri hızla düşerken, doların beklenmedik bir şekilde yükselişe geçme ihtimalinin altı çizildi. Türk lirası değer kaybetmeye devam ederken, döviz kurunun liberalleşmesiyle birlikte doların daha da güçlenebileceği tahmininde bulundu.

ADİL DEĞER: 21 LİRA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın aldığı önlemleri destekleyen Brooks, Türk lirasının adil değerinin 21 lira civarında olduğunu belirtiyor. Brooks'un öngörüleri piyasalarda yeni tartışmalara neden oluyor.

Kaynak: Haber Merkezi

# merkez, devam, türkiye

18 Şub 2024 - 09:57 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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