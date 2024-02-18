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Meteoroloji'den Antalya'ya sağanak yağış uyarısı

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Meteoroloji'nin son durum paylaşımına göre Antalya ve 7 ilde sağanak yağış beklendiği bilgisi verildi.

Bu iller için sağanak yağış uyarısı geldi mask
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz (Gümüşhane ve Bayburt hariç), Doğu Akdeniz kıyıları, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu Güney Doğu Anadolu güney ve doğusu ile Antalya'nın doğusu, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR BEKLENİYOR


Yağışların; genellikle yağmur ve  sağanak; Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksekleri ve İç Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. 

Kaynak: Haber Merkezi

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18 Şub 2024 - 09:42 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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