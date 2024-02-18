Kırmızı bültenle aranan suç örgütüne operasyon

Bakan Yerlikaya 'Kafes-42' operasyonuyla 12 şüphelinin yakalandığını açıklaması. Açıklamanın tamamı şu şekilde:
12 ÖRGÜT ÜYESİ YAKALANDI
"Elebaşılığını Kırmızı Bülten ile aranan Beratcan GÖKDEMİR’in (yurtdışı firar) yaptığı organize suç örgütünün, İstanbul’da Jandarma bölgesindeki üyelerine yönelik yapılan “KAFES-42 operasyonunda 12 Örgüt Üyesi şüpheli yakalandı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine nefes aldırmayacağız.
'MAĞDURLARA TEHDİT VE ŞİDDET UYGULANMIŞ'
Jandarma Genel Komutanlığı Koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan fiziki ve teknik takip sonucu; elebaşılığını yurt dışında firari olarak bulunan Beratcan Gökdemir’in yaptığı Suç Örgütünün; Talimatları, firari olarak yurtdışında yaşayan elebaşından telefon yoluyla aldıkları, Sözde 'tahsilat' adı altında mağdurlara cebir, tehdit ve şiddet uyguladıkları, Silahla adam yaraladıkları ve Uzun namlulu silahlar ile motorlu ve maskeli olarak ev ve işyeri kurşunladıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu: AK-47 Piyade Tüfeği, M-16 Piyade Tüfeği ve Glock marka 9 mm tabanca ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin"
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.