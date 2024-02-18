- Asayiş

İşçi servisi önce kaldırıma çarptı ardında devrildi

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Adana'da tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı

3 ayrı trafik kazası: 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı mask
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Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen tarım işçilerini taşıyan midibüs, Levent Mahallesi Sümbül Caddesi'nde kaldırıma çarptıktan sonra devrildi. Olayı görenlerin ihbarıyla kaza bölgesine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

15 YARALI

Kazada sürücü ile tarım işçisi oldukları öğrenilen 14 kişi yaralandı.Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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18 Şub 2024 - 09:00 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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