İki katlı ev alev alev yandı

Yüksel A'ya ait müstakil evin çatı kısmında nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Çatının tamamı kısa sürede alevlerle kaplandı. Durumu fark eden çevredekiler ise polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekiplerince çevredeki müstakil evlere sıçramadan söndürülen yangında, evde hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.