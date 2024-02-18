İki katlı ev alev alev yandı

Yüksel A'ya ait müstakil evin çatı kısmında nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Çatının tamamı kısa sürede alevlerle kaplandı. Durumu fark eden çevredekiler ise polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekiplerince çevredeki müstakil evlere sıçramadan söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı