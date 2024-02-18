Kayganlaşan yolda kontrolünü kaybetti; takla attı

İnegöl istikametinden, Eskişehir istikametine seyir halinde olan Eşref A. yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle kaldırıma çarpıp takla attı.
SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kullanılamaz hale gelen otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.