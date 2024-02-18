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Kayganlaşan yolda kontrolünü kaybetti; takla attı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada sürücü Eşref A. (22), yaralandı

Kayganlaşan yolda kontrolünü kaybetti; takla attı mask
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İnegöl istikametinden, Eskişehir istikametine seyir halinde olan Eşref A. yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle kaldırıma çarpıp takla attı.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.  Kullanılamaz hale gelen otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. 

Kaynak: DHA

# Otomobil, Polis, Gelen, sevk

18 Şub 2024 - 08:08 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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