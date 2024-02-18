18 Şub 2024 - 07:54- Gündem G:

Alanya acil destek bekliyor

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Alanya'da turizm sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Alanya turizmdeki sıkıntılarını dile getiren Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, destek istedi.

Alanya acil destek bekliyor mask
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Alanya’ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Turizm sorunlarının da konuşulduğu toplantıda  Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili de, Alanya turizminin sorunlarını dile getirdi.

'DESTEK BEKLİYORUM'

Sili, Gazipaşa-Alanya Havaalanı’nda planlanan durumla ilgili yaşanan bir sorunla ilgili olan destek talep ederek şunları söyledi:   “Tesislerin kapalı olduğu dönemde nitelikli personel sıkıntısı yaşıyoruz. Bu noktada istihdam sağlanarak nitelikli insanların 12 ay boyunca bu sektörde çalışmayı kafasına oturtması gerekiyor” 

'SPOR KOMPLEKSİ TAMAMLANMAYI BEKLİYOR'

Bahar aylarında yapılması planan spor turizmi çalıştayına da değinen Sili, “Alanya bölgesinde yapılabilecek sporlarla ilgili bütün federasyon başkanlarımızla planlama yapıyoruz. Bu noktada da teşvikleriniz bizim için önemli” dedi ve Alanya’nın çok amaçlı spor kompleksinin tamamlanması gerektiğinin altını çizerek destek beklediğini söyledi. 

ARITMA TESİSLERİNDE YENİLEME SORUNU

Son olarak ise arıtma tesislerinin yenilenmesi ve kapasite artışı konusuna değinen Silli “Yerel seçim sürecinde umut ediyorum ki doğru bir seçimle yenileme ve kapasite artışında büyükşehirden de destek bekliyoruz” dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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18 Şub 2024 - 07:54 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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