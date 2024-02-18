Isınmak isterken canından oldu

2 katlı evde yaşayan Deniz Akkaş’a ulaşamayan yakınları jandarmaya ihbarda bulundu. İhbar üzerine Akkaş'ın evine itfaiye merdiveniyle camdan girildi. Eve giren ekipler salonda Akkaş’ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akkaş’ın hayatını kaybettiği anlaşıldı.
SOBADAN ZEHİRLENDİ
Akkaş'ın ilk belirlemelere göre, sobaya atılan kömürden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.