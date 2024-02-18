Korkunç kaza! 4 otomobil ve tır çarpıştı

Kaza, akşam saatlerinde Kızılcahamam- Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Akaryakıt istasyonu çıkışında bir otomobil ile araçların taşındığı tır çarpışırken, ardından 3 otomobil daha kazaya karıştı.
2 KİŞİ YARALANDI
Kazada 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı K.B. ve S.K., sağlık ekiplerince ilk müdaheleleri yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kızılcahamam- Ankara yolu Ankara istikameti geçici bir süreyle ulaşıma kapatıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.