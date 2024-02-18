Korkunç kaza! 4 otomobil ve tır çarpıştı

Kaza, akşam saatlerinde Kızılcahamam- Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Akaryakıt istasyonu çıkışında bir otomobil ile araçların taşındığı tır çarpışırken, ardından 3 otomobil daha kazaya karıştı.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı K.B. ve S.K., sağlık ekiplerince ilk müdaheleleri yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kızılcahamam- Ankara yolu Ankara istikameti geçici bir süreyle ulaşıma kapatıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA