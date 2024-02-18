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Korkunç kaza! 4 otomobil ve tır çarpıştı

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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, 4 otomobil ile araçların taşındığı tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Korkunç kaza! 4 otomobil ve tır çarpıştı mask
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Kaza, akşam saatlerinde Kızılcahamam- Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Akaryakıt istasyonu çıkışında bir  otomobil ile araçların taşındığı tır çarpışırken, ardından 3 otomobil daha kazaya karıştı.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye  polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı K.B. ve S.K., sağlık ekiplerince ilk müdaheleleri yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kızılcahamam- Ankara yolu Ankara istikameti geçici bir süreyle ulaşıma kapatıldı; kazayla  ilgili inceleme başlatıldı. 

Kaynak: DHA

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18 Şub 2024 - 07:44 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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