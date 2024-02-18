2 günlük takip sonucunda kıskıvrak yakalandılar

Bergama ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 16 Şubat Cuma günü bir aracı takibe aldı. İlçe girişinde aracı durduran ekipler, sürücü Ahmet A. ile yanındaki S.Ş.'nin üst aramasını yaptı. Aramada S.Ş.'nin üzerinde 2.91 gram esrar, 6.62 gram metamfetamin ve 4 adet sentetik ecza ele geçirilirken, çantasında ise tarihi eser niteliğinde 2 altın sikke bulundu.

EVİNDE 2 RUHSATSIZ TABANCA BULUNDU

Araçta yapılan aramada da klima peteğinin arkasına gizlenmiş 29 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, sürücü Ahmet A.'nın evinde de arama yapıldı. Aramada, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet A. tutuklanırken, S.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA