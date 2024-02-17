Malatya'da 3,8 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 21.57 sıralarında merkez üssü Malatya'nın Darende ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi.

Sarsıntı yerin 12 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Kaynak: AFAD