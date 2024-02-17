17 Şub 2024 - 22:49- Gündem G:

Malatya'da 3,8 büyüklüğünde deprem

ABONE OL Google News Sayfamız

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Darende ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

17 Şub 2024 - 22:49 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevda Ferdağ hayatını kaybetti mask
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevda Ferdağ hayatını kaybetti
Akıllı saat cinayet çözüyor mask
Akıllı saat cinayet çözüyor
Maden şirketinden ailelere "sus payı" rezaleti mask
Maden şirketinden ailelere "sus payı" rezaleti
Alanya Hali esnafına çorba ikramı mask
Alanya Hali esnafına çorba ikramı
SYDV’den öğrencilere 1 milyon 701 bin TL destek mask
SYDV’den öğrencilere 1 milyon 701 bin TL destek
Maden felaketinde yeni gelişme: 6 tutuklama mask
Maden felaketinde yeni gelişme: 6 tutuklama
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber