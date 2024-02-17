Antalya'da kayıp kadın inşaatta ölü bulundu

Antalya'nın Demre ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kadın, inşaat alanında ölü bulundu.
Karabucak Mahallesi Bozdağ mevkisinde inşaat alanında bir kadının hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri ölen kişinin, yakınları tarafından 13 Şubat'ta Karabucak Mahallesi'ndeki evinden ayrılan ve tekrar dönmemesi üzerine hakkında kayıp başvurusu yapılan F. T. (77) olduğunu tespit etti.
İncelemenin ardından cenaze, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.