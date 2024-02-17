17 Şub 2024 - 22:27- Gündem G:

Antalya'da kayıp kadın inşaatta ölü bulundu

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Demre'de kayıp olan kadının inşaat alanında cansız bedeni bulundu.

Antalya'da kayıp kadın inşaatta ölü bulundu mask
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Antalya'nın Demre ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kadın, inşaat alanında ölü bulundu.

Karabucak Mahallesi Bozdağ mevkisinde inşaat alanında bir kadının hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri ölen kişinin, yakınları tarafından 13 Şubat'ta Karabucak Mahallesi'ndeki evinden ayrılan ve tekrar dönmemesi üzerine hakkında kayıp başvurusu yapılan F. T. (77) olduğunu tespit etti.

İncelemenin ardından cenaze, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA

# Antalya, inşaat, Kadın, Ölü, sağlık, Polis

17 Şub 2024 - 22:27 AA Antalya- Gündem

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