Akdeniz'de korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21:47'de Akdeniz'de Muğla'nın Seydikemer ilçesine 11.64 kilometre mesafede 3.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 28.59 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AFAD