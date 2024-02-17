Merve Boluğur'dan sonra Murat Dalkılıç sessizliğini bozdu: Evliyken çocuk sahibi olmak istemiyordu

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur katıldığı bir progamda "Ben mutlu bir yuvam olsun istedim... Çok acıklı konuştum ama! Hep bir erkek çocuğum olsun istedim" açıklamalarında bulunmuştu.
"FİLM BİTELİ ÇOK OLDU"
Boluğur'un açıklamalarından sonra sosyal medyada eski eşi Murat Dalkılıç ile ilgili bir video yapıldı. Dalkılıç konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İşte Dalkılıç'ın açıklaması:
"Günlerdir DM kutuma gelen sevgi dolu mesajlarınız beni derinden etkiliyor. Ben de son zamanlarda sağlık sorunları yaşıyorum o yüzden konuyla pek ilgilenemedim. Herhalde artık bir şeyler söylemek lazım. Bana gönderdiğiniz video güzel bir edit. Orada hedef gösterilen kişi maalesef ben değilim. Eski karım ne benimle beraberken ne de evliyken çocuk sahibi olmak istemiyordu. Dolayısıyla benden bahsetmiyor. Muhtemelen benden sonraki bir şeyden bahsediyor. Biraz üzüleceksiniz ama... Bir bunları konuşmak için üstünden çok fazla zaman geçmedi mi? Ben hatırlamıyorum siz hatırlıyorsunuz. Hepiniz mutlu bir son bekliyorsunuz ama film biteli çok oldu."
Dalkılıç ile Boluğur 2015 yılında evlendi ve 2017 yılında yollarını ayırma kararı aldı.
Kaynak: NTV
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.