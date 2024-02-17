Bakan Ersoy Alanya'da turizm hedeflerini açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ALTSO’da düzenlenen toplantıda turizm ve otel işletmecileriyle bir araya gelerek, Türkiye'nin turizmdeki başarılarından ve gelecek projeleri hakkında konuştu. Bakan Ersoy, 2028'e kadar turizm gelirlerinde üçüncülüğe yükselme hedefi koyduklarını ve 100 milyar dolarlık gelir hedeflediklerini ifade etti. Bu hedeflere ulaşmak için planların zamanında ve doğru adımlarla hayata geçirileceğini vurgulayan Ersoy, “2028’de 100 milyar dolar hedefimiz var. Bunu da aşama aşama bütün planları zamanında ve adımları yerinde atarak gerçekleştireceğiz. Bu kendi kendine olmuyor. Bu sistemli programlı çalışarak oluyor. Herkesin üzerine düşen görevleri var. Merkez yönetim olarak bizlerin görevi var. Yerel yönetim olarak belediyelerin görevleri var ve turizmcinin yapması gerekenler var” dedi.

'ANTALYA HAVALİMANI 2025 YILINDA 2 KATINA ÇIKACAK'

Turizmde başarı için altyapı yatırımlarının önemine değinen Bakan Ersoy, Antalya havalimanı ihalesi gibi önemli projelerin yanı sıra Alanya- Antalya Otobanı gibi ulaşım ağlarının geliştirilmesinin turizme büyük katkı sağlayacağını belirtti. Bakan Ersoy, havalimanlarına ek olarak, turistlerin rahat ve hızlı bir şekilde ulaşımını sağlamak için otobanların da önemli olduğunu dile getirdi. Ersoy şunları söyledi; “2021 yılında Antalya Havalimanı ihalesi yapıldı. İnşaatı başladı. Bu sene yüzde 30 kapasite artışı olacak ve 2025’te kapasitesi iki katına çıkmış bir havalimanı olacak. Havalimanları yapmakla yetmiyor. Doğru yol hatlarıyla hızlı ve emin şekilde bu havalimanları üzerinden gelen misafirleri otellerine ulaştırmamız gerekiyor. O yüzden çok büyük ihtiyaç vardı, Alanya-Antalya otobanı ile ilgili. Bu ihaleyle gerçekleştirdik önümüzdeki yıllarda kısmi de olsa otobanları açıp hayatımıza kazandırmaya çalışacağız.”

“YEREL YÖNETİMLERE GÖREV DÜŞÜYOR”

Turizmin sürdürülebilirliği için çevre dostu politikaların uygulanması gerektiğini vurgulayan Bakan Ersoy, arıtma altyapısının geliştirilmesi ve halk plajlarının artırılması gerektiğini belirterek, “Yerel yönetimlere çok büyük görev düşüyor en önemli de arıtma altyapısı. Antalya’da son beş yıl içerisinde iki arıtma yapıldı ikisi de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapıldı” dedi.

“ARKEOLOJİK ÇALIŞMALARI 12 AYA ÇIKARDIK”

Turistlerin deneyimini zenginleştirmek amacıyla yeni projelerin hayata geçirileceğini belirten Bakan Ersoy, gece müzeciliği konseptini anlattı. Turistlerin sıcak yaz günlerinde gün batımından sonra şehir merkezini gezmelerini sağlamayı amaçlayan bu projenin, turizm sektörüne dinamizm kazandıracağını dile getiren Bakan Ersoy ayrıca, arkeolojik çalışmaların artırılması ve 12 aya yayılması gerektiğini vurguladı. Ersoy konuşmasını şu sözlerle sürdürdü; “Arkeolojik çalışmaları 12 aya çıkardık. Eskiden 45-60 günlük kısa vadeli çalışmalar vardı ve yıllar sürüyordu. Geçen dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı bütün kazı programlarını 12 aylık kazı dönemine dahil ettik. ‘Geleceğe Miras’ adlı projenin sürecini oluşturduk. Şu anda 172 kazı noktasında ‘Geleceğin Miras Projesi’ kapsamında hem 12 ay kazı programı hem de çok yoğun bir şekilde kazı noktalarımızı hazırlıyoruz. Çok iddialı bir hedef koyduk. Son 60 yılda gerçekleştirdiğimiz kazı işini gelecek dört yılda gerçekleştireceğiz. Ortalama 15 kat daha yoğun çalışacağız demektir. Kazı çalışmalarına 12 ay ayırdık. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak inanılmaz derecede bütçeleri artırdık. Basit bir rakam verecek olursam 2019 yılında 36,7 milyon TL olan kazı bütçemizi geçen sene 1 milyara çıkarttık. Bu seneki rakamı 6 milyar lira olarak belirledik. Antalya bundan nasibini alıyor. Antalya’da 21 noktada kazı noktalarını destekliyoruz ve bir adım daha atıyoruz, gece müzeciliğine başlıyoruz. Biliyorsunuz yazın bu bölgeler çok sıcak 40-50 derece sıcakta turist sahilde kalmak istiyor. Gün batımından sonra da müze gezmek istiyor. İşte biz gece müzeciliği ile şehir merkezi ve yakın olanlar başta olmak üzere yavaş yavaş yoğunluğuna göre bunu yayacağız. Bu çalışmaları bu yıl tamamlayıp aşamalı şekilde gece müzeciliğini başlatacağız. Amaç turist dışarı çıksın esnafla buluşsun.”

Kaynak: DHA