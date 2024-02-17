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MSB'den acı haber! Bir asker şehit oldu

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin ise yaralandığını açıkladı.

MSB'den acı haber! Bir asker şehit oldu mask
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MSB: Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde, BTÖ mensuplarınca bir üs bölgemize sızma girişiminde bulunulmuş, çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Salih AY şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. İlk belirlemelere göre altı terörist etkisiz hale getirilmiştir

Kaynak: DHA

# şehit, MSB

17 Şub 2024 - 20:15 - Gündem

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