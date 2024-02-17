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Uzman isimden yatırımcılara "Altından uzak durun" çağrısı: "Bu dönem en çok bu kazandıracak!"

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Dolar ve altın yatırımcılarına seslenen ekonomist Selçuk Geçer'den çarpıcı tavsiye geldi. Bunu alan yatırımcılar çok kazanacak. Bankada, köşede parası olanlar hemen bunu yapsın. İşte o tavsiye...

Uzman isimden yatırımcılara "Altından uzak durun" çağrısı: "Bu dönem en çok bu kazandıracak!" mask
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Kazançlı bir yatırım için tavsiyelerde bulunan Selçuk Geçer, o yatırım aracını iaşret etti. Altın ve dolar yerine bunu alın diyerek duyurdu. Elinde ya da bankada parası olanların, enflasyondan etkilenmemesi adına elinde tutmaması gerektiğini de açıkladı.

PARASI OLAN BUNDAN ALSIN


Konut piyasasındaki artışa dikkat çeken Selçuk Geçer, yeni gelişmeleri yatırımcıya aktardı. Ekonomi uzmanı Geçer, yatırımcılara çarpıcı tavsiyelerde bulundu. Konut fiyatlarının yükseldiğini söyleyerek, konut alınabileceğini vurguladı. Günden güne zamlanan konut fiyatlarının indirilme üzerinde çalışmalar olduğunu söyleyen Geçer, Türkiye'de yer alan ciddi enflasyonu işaret etti. Enflasyonun yüzde 150 seviyelerinde olduğunu söyleyerek, çarşı ve pazarda enflasyonun hissedildiğini paylaştı.

KONUT FİYATLARI 2 KATINA ÇIKABİLİR


Selçuk Geçer'in tahminlerine göre, ev fiyatları önümüzdeki dönemlerde iki katına çıkabilir. Kıyıda köşede parası olan vatandaşlara konut yatırımı yapmalarını tavsiye etti. Ülkemizde yükselen enflasyon karşısında konutların bir yatırım aracı olarak görüldüğü biliniyor. Fakat, ev satın almak için krediye başvurma konusunda uyardı. Parası olan yatırımcıların bu yönde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

KONUT KREDİLERİ DUDAK UÇUKLATIYOR


Bankalarda yüksek faizli konut kredileri dikkat çekiyor. YapıKredi bankasında, 2 milyon liralık konut kredisinin faiz ve aylık ödeme tutarı sosyal medyada viral oldu. Konut almak için 2 milyon lira çeken bir vatandaş, yüzde 3,2 oranında faiz oranıyla 10 yıllık vadeye sahip olacak. Fakat, geri ödediği tutar 7 milyon 878 bin 592 lira olarak paylaşıldı. Kredinin aylık ödeme tutarı ise 65 bin 495 lira olarak paylaşıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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17 Şub 2024 - 19:32 - Ekonomi

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