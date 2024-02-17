- Ekonomi

Cem Boyner'den ilginç çıkış: "Nakit kalksın"

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İş dünyasının önde gelen isimlerinden Cem Boyner, kredi kartına getirilmesi tartışmalarına dikkat çeken bir yorumda bulundu. Boyner, nakit dışı ödemelerin yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesi için ilginç bir öneri sundu. Boyner'in ortaya atmış olduğu öneri ise nakdi ortadan kaldırmak oldu.

Cem Boyner'den ilginç çıkış: "Nakit kalksın" mask
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İş dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Cem Boyner, nakit dışı ödemelerin teşvik edilmesiyle ilgili tartışmalara ilginç bir katkıda bulundu. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'ın kredi kartlarıyla yapılan lüks tüketimin sınırlandırılması gerektiği yönündeki açıklamalarına yanıt veren Boyner, nakit dışı ödemelerin yaygınlaştırılması gerektiğini savundu.

'NAKDİ PARA ORTDAN KALKSIN'

Boyner, nakit dışı ödemelerin tüketici alışkanlıklarını değiştirebileceğini ve bu yöntemin en etkili yolunun alışverişte nakdi paranın tamamen ortadan kaldırılması olduğunu belirtti. Kendi perakendecilik deneyimlerinden yola çıkarak, müşterilerin taksit imkanına ihtiyaç duyduğunu ve bu ihtiyacı karşılamak için farklı yöntemlerin kullanıldığını dile getirdi.

Bloomberg'de yer alan habere göre; Boyner, perakendecilik sektöründe uzun yıllara dayanan bir geçmişe sahip olduğunu ve bu süreçte müşteri ihtiyaçlarını karşılamanın önemini öğrendiğini vurguladı. Nuri Güven gibi sektörün önde gelen isimlerinden aldığı tecrübelerle, müşteri taleplerini karşılamak için farklı ödeme seçeneklerinin önemini vurguladı.

Ayrıca, bugün birçok başarılı perakendecinin senet ile taksit imkanı sunarak müşteri memnuniyetini artırdığını belirtti. Müşteri ihtiyaçlarına duyarlı firmaların ayakta kalabileceğini ve rekabetçi bir şekilde faaliyet gösterebileceğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi

# Gelen, ilgili, Yer, Para, Kredi

17 Şub 2024 - 19:20 - Ekonomi

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