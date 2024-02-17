Emekliler bayram ikramiyesini heyecanla bekliyor: O tarihte hesaplarda olacak!

Yeni yılda %49,25 oranında zam alan emekliler günlerdir bayram ikramiyelerine yapılacak zamları bekliyordu. Emeklilerin beklediği açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi ve 2 bin TL olan emekli ikramiyesine %50 oranında zam yapıldı. Bu gelişmenin ardından ise herkes ikramiyelerin yatacağı tarihe odaklanmış durumda. Peki, emekliye zamlı ikramiyeler ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu mu? İşte o soruların yanıtı…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE YÜZDE 50 ZAM

Önceden 1100 TL olan emekli bayram ikramiyesi 2 bin lira olmuştu. Böylece emekliler geçen sene Ramazan ve Kurban Bayramlarında 2 bin lira olacak şekilde toplam 4 bin lira ikramiye ödemesi almıştı. 2024 seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte emeklilere bir müjde daha verilmiş ve bu yıl da ikramiyelere zam yapılacağı belirtilmişti. Erdoğan, partisinin Ordu mitinginde emekliye bayram ikramiyesinde %50 zam yapıldığını ve yeni miktarın 3 bin lira olduğunu duyurdu.

ZAMLI İKRAMİYELER NE ZAMAN YATACAK?

Bayram ikramiyelerinin 3 bin liraya yükseltildiği teklif TBMM Başkanlığı’na sunulan 8. Yargı Paketi’nde yer aldı. AK Parti tarafından Meclis’e sunulan 43 maddeden oluşan yargı paketi önümüzdeki hafta Adalet Komisyonu’nda görüşülecek. Emeklilerin 3 bin lira olacak bayram ikramiyesinin de yer aldığı kanun teklifi yerel seçimlerden önce Meclis çalışmalarına ara vermeden Mart ayı öncesinde kanunlaştırılacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ EYT EMEKLİSİNİ KAPSIYOR MU?

EYT’den emekli olanlar, eski emekli veya ikramiye ödemesinden önce emeklilik için dilekçesini veren emekliler de ikramiye alacak. Yani maaşını tam olarak hak eden bütün emekliler 3 bin liralık ikramiyeyi alacak. Bunun yanı sıra dul ve yetimlerin de ikramiye ödemeleri belli oldu.

DUL VE YETİMLERİN İKRAMİYE MİKTARLARI BELLİ OLDU

Dul ve yetimlere verilecek olan bayram ikramiyeleri ise hak ediş oranlarına göre belirlenecek. Bu kapsamda, emekli maaşının %75’ini hak eden dul ve yetimlere 2.250 lira, %50’sini hak edenlere 1.500 lira, %25’ini hak edenlere ise 750 lira ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek.

İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ

Zam oranlarının belli olmasının ardından milyonlarca emekli ikramiyeleri alacağı tarihi araştırmaya başladı. Ramazan Bayramı bu sene 10-11-12 Nisan tarihlerine denk geliyor. Bu kapsamda ikramiyelerin 9 Nisan’dan önce hesaplara yatırılması gerekiyor.

Kurban Bayramı ise 16-17-18-19 Haziran tarihlerine denk geldiği için ikramiye ödemelerinin 15 Haziran öncesinde yapılması gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi