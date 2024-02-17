17 Şub 2024 - 18:08- Gündem G:

Feci olay! İşitme engelli çocuk evde çıkan yangında yaşamını yitirdi

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Aydın'da 5 yaşındaki çocuk evde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Feci olay! İşitme engelli çocuk evde çıkan yangında yaşamını yitirdi mask
Feci olay! İşitme engelli çocuk evde çıkan yangında yaşamını yitirdi
Feci olay! İşitme engelli çocuk evde çıkan yangında yaşamını yitirdi
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Aydın’da, işitme engelli Yusuf Murat Can (5), evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.

Yenipazar ilçesi Paşaköy Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evde, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler kısa sürede tüm evi sardı. İhbarla adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, 1 saatlik çalışma sonucu alevleri kontrol altına alırken, ev kullanılmaz hale geldi. Alevlerin söndürülmesinin ardından eve giren itfaiye ekipleri, işitme engelli Yusuf Murat Can'ın cenazesine ulaştı. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Can'ın cenazesi, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna gönderildi. Can'ın anne ve babasının yangın sırasında hayvanları yemlemek için ahıra gitmesi nedeniyle evde olmadıkları öğrenildi. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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17 Şub 2024 - 18:08 - Gündem

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