Uzman isim herkesin sorduğu o soruya cevap verdi: Gram altında panik tırmanıyor!

Yıllardır süren tartışmalardan birisi de "Dolar mı, Euro mu?" sorusu oldu. Finans Analisti İslam Memiş, bu soruya cevap verdi. Youtube üzerinden paylaştığı son videoda, gram ve ons altındaki düşüşleri değerlendirdi. Borsa tarafında uyaran Memiş, yatırımcılara seslendi.

BORSA'DA 15 BİNİ İŞARET ETTİ



Borsa İstanbul değerlendirmesiyle başlayan İslam Memiş, 9250 puandan kapanış yaptığını işaret etti. Geniş bant aralığı beklentisinin olduğunu söyleyerek, önce 8750 sonrasında 8400 puan seviyelerine kadar kar satışları beklediğini duyurdu. Dirençleri işaret eden Memiş, yukarda 9200 sonrasında ise 9400 direnç seviyelerini paylaştı.

2024 yıl sonu için 15 bin puan tahmininde bulunan Memiş, yıl sonuna daha çok olduğunu hatırlattı. sadece 2,5 ay içerisinde yüzde 20 getiri sağlayan borsada yatırımcılara dikkat etmesini tavsiye ederken, kar satışlarının gelebileceğini, bu durumda alım fırsatlarının da geleceğini duyurdu.

DOLAR MI, EURO MU?



Finans Analisti İslam Memiş, konuşmasına Dolar/TL kuru üzerinden devam etti. Doların şubat ayında 31 TL, mart ayında ise 32 TL'ye yerleşeceği yönünde tahminlerini paylaştı. Serbest piyasada dolar kurunun 31 TL'yi gördüğünü işaret eden İslam Memiş, yıl içerisinde dolar kurunun 40 TL ve üzerini göreceği konusunda beklentilerini duyurdu.

Yatırımcılar tarafından sık sık sorulan ve merak edilen, "Dolar mı, Euro mu?" sorusuna Memiş cevap verdi. İslam Memiş'in cevabı, "Tabii ki cevabım yine euro. Euro TL, dolara kıyasla yine daha avantajlı." sözlerini kullandı.

YATIRIMCILARDA PANİK HAVASI



Ons ve gram altın tarafında çarpıcı uyarı geldi. Gram altının mart ayı sonu ve yıl sonu itibariyle rekor seviyelere çıkacağı tahmin ediliyor. Ons altın 2013 dolardan 1985 dolara kadar gerileme kaydetti. Yatırımcılarda panik havası oluşurken, İslam Memiş'ten, "sakin olun" uyarısı geldi. Memiş, ons altında 2000 - 2050 dolar aralığını takip etmeye devam edeceğini duyurdu.

GRAM ALTINDA MART, YAZ VE YIL SONU TAHMİNİ



Gram altın tahminleriyle konuya başlayan Memiş, mart sonu için 2150 TL seviyesini işaret etti. Yaz sonu için gram atlında 2500 - 2700 TL seviyelerini, yıl sonu için ise 3000TL seviyelerini açıkladı. Gram altın konusunda uyaran Memiş, düşüşlerde elinden çıkaranlar yerine koymakta zorlanacağını belirtti. Gram altında 25 TL'lik bir gerileme olduğunu söyleyerek, "Sepetinde doları var mı var, ons satın alabilirsin. TL var mı, gram altın aldın yine kardasın. 1 milyon TL'niz varsa, 250 bin lira döviz, 250 bin lira emtia, 250 bin lira borsa, 250 bin lira da kenarda durur. Sepet yapmak önemli. Ons gümüş ve gram gümüşte de düşüşler vardı. Benim parama göre ons gümüş ve gram gümüş bedava. Yine yükselişler devam edecek. 24 lira, 24 dolar seviyesi radarımızda gümüş ons ve gramında." ifadelerini paylaştı.

Kaynak: Haber Merkezi