17 Şub 2024 - 17:19- Gündem G:

Ev sahibi ve kiracılara flaş uyarı: Hepsi tek tek sökülecek

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81 ilde uygulanacak yeni sistemle eski elektrik sayaçlarının hepsi sökülecek. Türkiye'nin elektrik tüketim yönetimi, EPDK'nın geliştirdiği Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) kullanılacak.

Ev sahibi ve kiracılara flaş uyarı: Hepsi tek tek sökülecek mask
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Türkiye elektrik sektöründe devrimsel bir dönüşümün eşiğinde bulunuyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hayata geçirilen Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS), elektrik abonelerine yönelik yenilikçi ve kişiselleştirilmiş hizmetler sunarak, elektrik tüketim yönetimini köklü bir şekilde değiştirmeye hazırlanıyor.

Milli Akıllı Sayaç Sistemi'nin temel amacı, elektrik tüketiminin daha verimli ve şeffaf bir şekilde yönetilmesini sağlamaktır. Akıllı sayaçlar aracılığıyla kurulacak iki yönlü haberleşme sistemi sayesinde, tüketim verileri anlık olarak doğrulanıp saklanacak. Bu sistem, modemler, merkezi haberleşme yazılımı, haberleşme protokolleri ve veri yoğunlaştırıcılar gibi teknolojik unsurların yanı sıra, kullanıcı dostu mobil uygulamaları da içerecek.

MASS sistemi, elektrik dağıtım şirketlerinin geliştireceği mobil uygulamalar sayesinde abonelere, günlük ve aylık elektrik tüketimlerini kolayca takip etme imkanı sunacak. Beklenmedik aşırı tüketimlerde kullanıcılar, kaçak ihtimaline karşı uyarılacak ve tüketim limitleri belirleyebilecekler. Ayrıca, aboneler kendi tüketimlerini, bölgesindeki benzer kullanıcıların ortalama tüketimleriyle kıyaslayarak enerji tüketim alışkanlıkları hakkında değerli bilgiler edinebilecek.

Sistem, elektrik kesintileri hakkında aboneleri detaylı bir şekilde bilgilendirecek. Bildirimli ve bildirimsiz kesintiler hakkında anlık bilgi sağlanacak ve kullanıcılar, elektrik arızaları ile ilgili şikayet ve taleplerini doğrudan uygulama üzerinden ilgili kurumlara iletebilecek. Elektrik kullanımıyla ilgili teknik kalite parametreleri hakkında da bilgi sunulacak, bu sayede aboneler daha bilinçli kararlar alabilecek.

MASS'a geçiş sürecinde, yeni sayaçlar, sanayi ve tarımsal aboneler, yıllık tüketimi 10 megavatsaatin üzerinde olan sayaçlar, arıza nedeniyle değiştirilmesi gereken sayaçlar ve kaçak elektrik şüphesiyle değiştirilen sayaçlar öncelikli gruplar arasında yer alacak. Zamanla, bu yeni sistem tüm elektrik şebekesinde yaygınlaştırılacak, mevcut uzaktan okumaya imkan veren elektrik sayaçları da MASS ile uyumlu hale getirilecek.

Bu yeni sistemle, elektrik tüketimi, kesintiler, aşırı kullanım uyarıları ve fatura kıyaslamaları gibi önemli işlemler, artık akıllı telefonlar aracılığıyla kolaylıkla gerçekleştirilebilecek. 

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17 Şub 2024 - 17:19 - Gündem

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