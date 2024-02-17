'Issız Adam' Cemal Hünal eşinden boşandı

"Issız Adam" filmiyle şöhret olan ünlü oyuncu Cemal Hünal, 2011 yılında nikâh masasına oturduğu eşi Lale Cangal ile boşanma kararı aldı. Süreç için mahkemeye başvuran çift resmi olarak yollarını ayırdı.

Hünal ile tasarımcı olan eşi Lale Cangal'ın evliliği tek celsede bitti.

Oyuncu Cemal Hünal önceki yıl verdiği bir röportajda, Issız Adam'daki rolünün izleyenleri çok etkilediğini söyleyerek "Benim yüzümden bir sürü evlenip boşanmış insan var; ben ise 20 senedir aynı kadınla beraberim" demişti.

Kaynak: KARAR