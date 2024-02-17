17 Şub 2024 - 17:15- Magazin G:

'Issız Adam' Cemal Hünal eşinden boşandı

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Ünlü oyuncu Cemal Hünal ile tasarımcı eşi Lale Cangal, 13 yıllık evliliklerini bitirdi.

'Issız Adam' Cemal Hünal eşinden boşandı mask
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"Issız Adam" filmiyle şöhret olan ünlü oyuncu Cemal Hünal, 2011 yılında nikâh masasına oturduğu eşi Lale Cangal ile boşanma kararı aldı. Süreç için mahkemeye başvuran çift resmi olarak yollarını ayırdı.

Hünal ile tasarımcı olan eşi Lale Cangal'ın evliliği tek celsede bitti.

Oyuncu Cemal Hünal önceki yıl verdiği bir röportajda, Issız Adam'daki rolünün izleyenleri çok etkilediğini söyleyerek "Benim yüzümden bir sürü evlenip boşanmış insan var; ben ise 20 senedir aynı kadınla beraberim" demişti.

Kaynak: KARAR

# boşanma, Cemal Hünal, oyuncu

17 Şub 2024 - 17:15 - Magazin

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