Kestelspor deplasmandan 1 puanla eve döndü

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta orta sıralarda yer alan Bergama Sportif evinde Alanya Kestelspor'la berabere kaldı: 1-1.
İlk yarısı golsüz sona eren maçın 56'ncı dakikasında Hazarcan Alanya Kestelspor'u 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi Bergama Sportif, 61'inci dakikada Süleyman'la rakibine karşılık verdi: 1-1. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, iki takım da 1'er puanı hanelerine yazdırdı.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.