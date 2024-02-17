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Kestelspor deplasmandan 1 puanla eve döndü

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TFF3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Alanya Kestelspor deplasmanda Bergama Sportif'le berabere kaldı.

Kestelspor deplasmandan 1 puanla eve döndü mask
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TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta orta sıralarda yer alan Bergama Sportif evinde Alanya Kestelspor'la berabere kaldı: 1-1.

İlk yarısı golsüz sona eren maçın 56'ncı dakikasında Hazarcan Alanya Kestelspor'u 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi Bergama Sportif, 61'inci dakikada Süleyman'la rakibine karşılık verdi: 1-1. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, iki takım da 1'er puanı hanelerine yazdırdı.

Kaynak: DHA

# Kestelspor, Alanya, Yer, tff

17 Şub 2024 - 16:46 - Spor

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