Alanya'da M.M.T. Farkı: Ulusların Dostluğu Milletlerarası Çocuk Fuarı yapıldı

Alanya'nın önde gelen inşaat firmalarından olan M.M.T. Tunç Group'un geçtiğimiz aylarda bünyesine kattığı Alanya Alaaddin Keykubat Koleji, muhteşem bir etkinliğe ev sahipliği yaparak dikkatleri üzerine çekti. Okulun bahçesinde gerçekleştirilen Ulusların Dostluğu Milletlerarası Çocuk Fuarı, renkli görüntülere sahne oldu ve çocuklar için unutulmaz bir gün geçirdi. Fuarda birçok ülkeden gelen yabancılar tarafından açılan stantlar, ziyaretçilere farklı kültürleri tanıma fırsatı sundu. Maskot gösterileri, balon şovları ve dans gösterileri gibi etkinliklerle dolu olan fuar, çocukların keyifli vakit geçirmesini sağladı.

‘EĞİTİMDEKİ LİDERLİĞİMİZİ GÖSTERMEK İSTİYORUZ’

Alanya Alaaddin Keykubat Koleji Okul Müdürü Gülşah Balıktay, “Alaaddin Keykubat Koleji olarak Ulusların Dostluğu Milletlerarası Çocuk Fuarı gerçekleştirdik. Çok sayıda ülkeden firmalarıma satış gerçekleştiriyor. Eylül ayı itibariyle anaokulu ve ilkokulumuz faaliyete geçti. Bizim amacımız çocukların eğlenmesi ve okulumuzun tanıtımının yapılması. Okulumuzun adını Alanya’ya duyurmak ve eğitimdeki liderliğimizi göstermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ÇOK GÜZEL BİR ETKİNLİĞE İMZA ATTIK’

M.M.T. Tunç Group İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Tunç, “1992 yılından bu yana faaliyette olan 28’e yakın okulu olan Saglassia eğitim kurumu ile güzel bir işbirliği sağladık. MMMT bilindiği üzere uluslararası bir pazara girdi. Kanada, Bali, Tayland, Kıbrıs ve Abhazya’da çok ciddi faaliyet gösteriyoruz. Bugün burada uluslararası mini bir fuar düzenledik. Çok güzel bir etkinliğe imza attık. Çok gururluyuz. Alaaddin Keykubat Koleji Okul Müdürü Gülşah Balıktay başta olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ederiz” dedi. (Şerife ÇOBAN)