Parasını alamadığını iddia etti! Eski patronunu 6 kez bıçakladı

Esenyurt'ta çalıştığı börekçiden parasını alamadığı öne sürülen eski çalışan, girdiği dükkanda iş yeri sahibini 6 yerinden bıçakladı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 14 Şubat Çarşamba günü sabah saatlerinde Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir börekçide meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak mevzusu olduğu ve bu nedenle işten ayrıldığı öne sürülen eski çalışan K.S., iş yerine geldi. İş yeri sahibi O.Z.D. ile tartışmaya başlayan K.S. elindeki bıçakla O.Z.D'yi 6 yerinden bıçakladı. Arbede anında bir kadın araya girmeye çalışsa da başarılı olamadı. Arbedenin ardından K.S. hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan O.Z.D. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.