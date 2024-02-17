17 Şub 2024 - 16:36- Gündem G:

Parasını alamadığını iddia etti! Eski patronunu 6 kez bıçakladı

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İstanbul'da bir börekçide eski çalışan parasını alamadığını iddia ederek işyerine gelip eski patronunu 6 kez bıçakladı.

Parasını alamadığını iddia etti! Eski patronunu 6 kez bıçakladı mask
Parasını alamadığını iddia etti! Eski patronunu 6 kez bıçakladı
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Esenyurt'ta çalıştığı börekçiden parasını alamadığı öne sürülen eski çalışan, girdiği dükkanda iş yeri sahibini 6 yerinden bıçakladı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 14 Şubat Çarşamba günü sabah saatlerinde Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir börekçide meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak mevzusu olduğu ve bu nedenle işten ayrıldığı öne sürülen eski çalışan K.S., iş yerine geldi. İş yeri sahibi O.Z.D. ile tartışmaya başlayan K.S. elindeki bıçakla O.Z.D'yi 6 yerinden bıçakladı. Arbede anında bir kadın araya girmeye çalışsa da başarılı olamadı. Arbedenin ardından K.S. hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan O.Z.D. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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17 Şub 2024 - 16:36 - Gündem

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