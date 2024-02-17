17 Şub 2024 - 16:23- Gündem G:

Kentsel dönüşüm alanına giren çocuk, su kuyusuna düştü

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Siirt'te bir çocuk kentsel dönüşüm alanına izinsiz girerek evin su kuyusuna düştü. Kuyuya düşen çocuk halatla kurtarıldı.

Kentsel dönüşüm alanına giren çocuk, su kuyusuna düştü mask
Kentsel dönüşüm alanına giren çocuk, su kuyusuna düştü
Kentsel dönüşüm alanına giren çocuk, su kuyusuna düştü
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Siirt'te kentsel dönüşüm çalışması yapılan alana izinsiz giren Miraç Eren (10), alandaki evin su kuyusuna düştü. Olayı gören çevredeki esnaf, çocuğu halatla kurtardı.

Olay, Karakol Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede başlayan kentsel dönüşüm çalışma bölgesine izinsiz giren Miraç Eren, alandaki bir evin su kuyusuna düştü. Çevredeki esnafın, durumu fark etmesi üzerine Miraç Eren, düştüğü kuyudan halatla çıkartıldı. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Miraç Eren'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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17 Şub 2024 - 16:23 - Gündem

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