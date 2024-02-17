Kentsel dönüşüm alanına giren çocuk, su kuyusuna düştü

Siirt'te kentsel dönüşüm çalışması yapılan alana izinsiz giren Miraç Eren (10), alandaki evin su kuyusuna düştü. Olayı gören çevredeki esnaf, çocuğu halatla kurtardı.
Olay, Karakol Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede başlayan kentsel dönüşüm çalışma bölgesine izinsiz giren Miraç Eren, alandaki bir evin su kuyusuna düştü. Çevredeki esnafın, durumu fark etmesi üzerine Miraç Eren, düştüğü kuyudan halatla çıkartıldı. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Miraç Eren'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.