- Asayiş

Taksi durağında dehşet! Peş peşe tetiğe bastı

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İstanbul Maltepe'deki bir taksi durağında taksi şoförü ile durak sahibinin kardeşi arasında tartışma çıktı. Kısa süre içerisinde alevlenen tartışma sonrası durak sahibinin kardeşi, taksiciye silah çekip tetiğe bastı. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Taksi durağında dehşet! Peş peşe tetiğe bastı
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Maltepe'nin Fındık Maahallesi'nde bu sabah sıralarında meydana gelen olayda durak sahibinin kardeşi Yusuf Aslan, uzun süredir anlaşmazlık içerisinde olduğu taksi şoförü Fırat Nebi Sürer'i bacağından vurdu.

PAYLAŞIMLARI GÖRÜNCE DELİYE DÖNDÜ

Yusuf Aslan, taksi durağında şoför olan Fırat Nebi Sürer'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda ağabeyi Güngör Aslan ile samimi olmasından rahatsız oldu. Bunun üzerine durağa gelen Sürer ile taksici Yusuf Aslan arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken duraktaki diğer şoförler kavgayı ayırmaya çalıştı.

SİLAHI ÇEKİP PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ

Öfkesini kontrol edemeyen Yusuf Aslan, Fırat Nebi Sürer'in bacaklarına ateş etti. Sürer yaralanırken, Yusuf Aslan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis Yusuf Aslan'ı yakalamak için çalışma başlattı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Taksi durağında dehşet! Peş peşe tetiğe bastı

Kaynak: DHA

# Sosyal, Gelen, sağlık, sevk, Polis

17 Şub 2024 - 15:32 - Asayiş

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