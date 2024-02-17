Taksi durağında dehşet! Peş peşe tetiğe bastı

Maltepe'nin Fındık Maahallesi'nde bu sabah sıralarında meydana gelen olayda durak sahibinin kardeşi Yusuf Aslan, uzun süredir anlaşmazlık içerisinde olduğu taksi şoförü Fırat Nebi Sürer'i bacağından vurdu.
PAYLAŞIMLARI GÖRÜNCE DELİYE DÖNDÜ
Yusuf Aslan, taksi durağında şoför olan Fırat Nebi Sürer'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda ağabeyi Güngör Aslan ile samimi olmasından rahatsız oldu. Bunun üzerine durağa gelen Sürer ile taksici Yusuf Aslan arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken duraktaki diğer şoförler kavgayı ayırmaya çalıştı.
SİLAHI ÇEKİP PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ
Öfkesini kontrol edemeyen Yusuf Aslan, Fırat Nebi Sürer'in bacaklarına ateş etti. Sürer yaralanırken, Yusuf Aslan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis Yusuf Aslan'ı yakalamak için çalışma başlattı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.