- Gündem

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevda Ferdağ hayatını kaybetti

ABONE OL Google News Sayfamız

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Sevda Ferdağ, sabah saatlerinde Cihangir'deki evinde hayatını kaybetti. Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olan Ferdağ, uzun yıllar boyunca birçok başarılı filmde rol aldı ve izleyiciler tarafından sevildi. Oyuncunun ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevda Ferdağ hayatını kaybetti mask
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevda Ferdağ hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevda Ferdağ hayatını kaybetti
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Sevda Ferdağ, sabah saatlerinde Cihangir'deki evinde hayatını kaybetti. Uzun süredir hastalıklarla mücadele eden Ferdağ, sabah saatlerinde evinde yaşamını yitirdi. Oyuncunun ölüm haberini Film-San Vakfı "Türk sinemasının önemli oyuncularından Sevda Ferdağ'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" açıklamasıyla verdi.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevda Ferdağ hayatını kaybetti

SEVDA FERDAĞ KİMDİR?

1942'de Edremit'te doğan Sevda Ferdağ, 1958'de rol aldığı O Günden Sonra filminin başarısız olması sonucu Almanya'ya yerleşti. Ablasının ısrarlarıyla 1963'te Türkiye'ye dönen Sevda Ferdağ, 'Azrailin Habercisi' ile oyunculuğa yeniden başladı. Bu filmle büyük ilgi gören Ferdağ, 2009'a kadar yaklaşık 150 filmde rol aldı. Oyuncunun en çok bilinen filmlerinden biri de Kapıcılar Kralı (1976). Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı, senaryosunu Umur Bugay'ın yazdığı filmin başrollerinde Kemal Sunal, Sevda Ferdağ, Bilge Zobu ve Sevil Üstekin'in yer alıyordu.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevda Ferdağ hayatını kaybetti

# Yer, türkiye, sonra, yeşilçam

17 Şub 2024 - 15:19 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevda Ferdağ hayatını kaybetti mask
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevda Ferdağ hayatını kaybetti
Akıllı saat cinayet çözüyor mask
Akıllı saat cinayet çözüyor
Atatürk'ün Alanya'ya gelişi kutlanacak mask
Atatürk'ün Alanya'ya gelişi kutlanacak
MHP Alanya Seçmen İletişim Merkezi açıldı! İşte coşkulu program... mask
MHP Alanya Seçmen İletişim Merkezi açıldı! İşte coşkulu program...
Alanyalı üretici perişan oldu! Muhittin Böcek sahip çıktı mask
Alanyalı üretici perişan oldu! Muhittin Böcek sahip çıktı
Maden şirketinden ailelere "sus payı" rezaleti mask
Maden şirketinden ailelere "sus payı" rezaleti
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber