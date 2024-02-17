Alanya'daki ev sahiplerini yakından ilgilendiren karar! Mesajlar delil sayıldı... Cezası ağır oldu

Alanya'da ev kiraları düşüşe geçerken bazı ev sahiplerinin belirli gruplara ev kiralamak istemedikleri de görüldü. Buna bir örnek de Ankara'dan geldi. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), bekara ev kiralamak istemeyen bir ev sahibine yönelik olarak "Ayrımcılık yasağını ihlal" gerekçesiyle ciddi bir adım attı. Ankara'da yaşayan B.C.H. adlı kişi, bir internet sitesinde gördüğü kiralık ev ilanı için emlakçıyla iletişime geçti ve ön koşullarda anlaştı. Ancak, sonrasında ev sahibinin bekara evini kiralamak istemediği yanıtını aldı. Bu durum üzerine B.C.H., ayrımcılık yapıldığı iddiasıyla TİHEK'e başvurdu ve konuyu incelemesi için delil olarak emlakçıyla yaptığı yazışmaların ekran görüntülerini sundu.

MESAJLAR DELİL SAYILDI

Görüntülerde, emlakçının "‘Bekar olmasın’ dedi, konuşuyoruz ev sahibi ile" şeklinde bir mesaj attığı görüldü. Ancak, iddialara karşı yazılı görüşü talep edilen emlakçı, sadece ev sahibi ve kiracı adayını bir araya getirdiklerini, ev sahibi adına karar veremediklerini belirterek sorumluluklarının olmadığını savundu. Benzer şekilde, ev sahibi A.A.Ş. de evin kiralanması için emlakçıyla herhangi bir sözleşme imzalamadığını ileri sürdü.

TİHEK, yapılan inceleme sonucunda ev sahibine ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 5 bin 958 lira idari para cezası verdi. Kararda, herkesin kanunlar önünde eşit olduğu ve kanunlar tarafından belirlenen hükümlere göre ayrımcılık yapılamayacağı vurgulandı. Ev sahibinin, başvuranın medeni halinden dolayı eşit bir şekilde yararlanmasının engellenerek ayrımcılık yasağına aykırı davrandığı belirtildi.

KARARDAN

TİHEK’in kararında, herkesin kanunlar önünde eşit olduğu ve Anayasa'nın 10'uncu maddesinde, “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” hükmünün yer aldığı anlatıldı.

6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nda da “Taşınır ve taşınmazların kiralanması, kira akdinin şartlarının belirlenmesi, yenilenmesi ya da sona erdirilmesi, satışı ve devri süreçlerinin hiçbirinde medeni hal temelinde ayrımcılık yapılamayacağının” düzenlendiğine işaret edildi.

Kararda, “Ev sahibi tarafından başvuranın medeni halinden dolayı 6701 sayılı Kanun kapsamında kamuya açık sunulan bir hizmetten karşılaştırılabilir durumdakilere kıyasla eşit bir şekilde yararlanmasının engellenerek ayrımcılık yasağına aykırı bir muamelede bulunulduğu kanaatine varılmıştır.” ifadesi kullanıldı.