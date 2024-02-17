Atatürk'ün Alanya'ya gelişi kutlanacak

KUTLAMA programı Kızılkule önünde saat 10.00’da çelenk sunma töreni ile başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Atatürk’ün Alanya’ya gelişi ile ilgili konuşmayı Fevzi Alaettinoğlu Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Osman Batur YİĞİT konuşma yapacak. Ardından Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de günün anlam ve önemine dair konuşma yapacak. Program öğrenciler tarafından şiirler okunması, halk oyunları gösterisi ile devam edecek.