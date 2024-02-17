KUTLAMA programı Kızılkule önünde saat 10.00’da çelenk sunma töreni ile başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Atatürk’ün Alanya’ya gelişi ile ilgili konuşmayı Fevzi Alaettinoğlu Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Osman Batur YİĞİT konuşma yapacak. Ardından Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de günün anlam ve önemine dair konuşma yapacak. Program öğrenciler tarafından şiirler okunması, halk oyunları gösterisi ile devam edecek.
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Atatürk'ün Alanya'ya gelişi kutlanacak
Atatürk’ün Alanya’ya gelişinin 89’uncu yıl dönümü yarın düzenlenen törenle kutlanacak
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.