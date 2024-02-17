MHP Alanya Seçmen İletişim Merkezi açıldı! İşte coşkulu program...

GEÇTİĞİMİZ günlerde ‘önce kadınlar’ denilerek MHP Kadın Seçmen İletişim Merkezi’nin açılışı büyük bir coşkuyla gerçekleştirilmişti. Bugün Saray Mahallesi, Salı Pazarı karşısında MHP Alanya İlçe Başkanlığı Seçmen İletişim Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi. Saat 14.00’te başlayan açılışa; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, önceki dönem Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, MHP Antalya İl Başkanı Onur Temel, Cumhur İttifakı paydaşlarının tamamı ile hem Cumhur İttifakı’na hem de Başkan Yücel’e gönül vermiş vatandaşlar katıldı. Açılış programı Alanya’nın yeni nesil kanalı Dim TV’de canlı yayınlandı.
AÇILIŞ PROGRAMINI DİM TV’DE İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
GEÇTİĞİMİZ günlerde ‘önce kadınlar’ denilerek MHP Kadın Seçmen İletişim Merkezi’nin açılışı büyük bir coşkuyla gerçekleştirilmişti. Bugün Saray Mahallesi, Salı Pazarı karşısında MHP Alanya İlçe Başkanlığı Seçmen İletişim Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi. Saat 14.00’te başlayan açılışa; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, önceki dönem Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, MHP Antalya İl Başkanı Onur Temel, Cumhur İttifakı paydaşlarının tamamı ile hem Cumhur İttifakı’na hem de Başkan Yücel’e gönül vermiş vatandaşlar katıldı. Açılış programı Alanya’nın yeni nesil kanalı Dim TV’de canlı yayınlandı.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.