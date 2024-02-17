17 Şub 2024 - 14:07- Gündem G:

MHP Alanya Seçmen İletişim Merkezi açıldı! İşte coşkulu program...

ABONE OL Google News Sayfamız

31 Mart Yerel Seçimleri için MHP Alanya Seçmen İletişim Merkezi açılışı, gerçekleştirildi. Açılış programı Alanya’nın yeni nesil kanalı Dim TV’de canlı yayınlandı

MHP Alanya Seçmen İletişim Merkezi açıldı! İşte coşkulu program... mask
ABONE OL Google News Sayfamız

GEÇTİĞİMİZ günlerde ‘önce kadınlar’ denilerek MHP Kadın Seçmen İletişim Merkezi’nin açılışı büyük bir coşkuyla gerçekleştirilmişti. Bugün Saray Mahallesi, Salı Pazarı karşısında MHP Alanya İlçe Başkanlığı Seçmen İletişim Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi. Saat 14.00’te başlayan açılışa; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, önceki dönem Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, MHP Antalya İl Başkanı Onur Temel, Cumhur İttifakı paydaşlarının tamamı ile hem Cumhur İttifakı’na hem de Başkan Yücel’e gönül vermiş vatandaşlar katıldı. Açılış programı Alanya’nın yeni nesil kanalı Dim TV’de canlı yayınlandı.

AÇILIŞ PROGRAMINI DİM TV’DE İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

# Alanya, Saat, Antalya, Kadın, başkan, Parti, İlçe

17 Şub 2024 - 14:07 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Akıllı saat cinayet çözüyor mask
Akıllı saat cinayet çözüyor
Alanya Hali esnafına çorba ikramı mask
Alanya Hali esnafına çorba ikramı
SYDV’den öğrencilere 1 milyon 701 bin TL destek mask
SYDV’den öğrencilere 1 milyon 701 bin TL destek
Korkunç olay! 2 kişi bağ evinde ölü bulundu mask
Korkunç olay! 2 kişi bağ evinde ölü bulundu
Akdeniz'de deprem mask
Akdeniz'de deprem
Havalimanı'nda 1 simit ve 1 meyve suyu fiyatı şok etti mask
Havalimanı'nda 1 simit ve 1 meyve suyu fiyatı şok etti
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber