Zafer Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Biner hal esnafını dinledi

ZAFER Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Dr. Tahsin Biner özellikle TIR otoparkı eksikliği konusunda projeler geliştirmeye başladıklarını belirtti. Alanya’nın ticaret hacminin ve lojistik ihtiyaçlarının artmasıyla birlikte TIR otoparklarının öneminin daha da belirgin hale geldiğini ifade eden Biner, “Bu doğrultuda, Alanya’nın ticaret potansiyelini artırmak için gerekli altyapıyı oluşturmak adına çalışmalar başlattık. Alanya’nın eksikliklerini birlikte tamamlama misyonuyla hareket ediyoruz. Halkın katılımı ve desteğiyle şehrin her alanında olumlu değişimler sağlayacağımıza inanıyoruz. Zafer Partisi olarak, Alanya’nın her kesiminin ihtiyaçlarını dikkate alarak, şehrin daha yaşanabilir ve gelişmiş bir yer haline gelmesi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” dedi. (Zafer Partisi/BÜLTEN)
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.