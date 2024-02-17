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Zafer Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Biner hal esnafını dinledi

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Zafer Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Dr. Tahsin Biner, Alanya Yaş Meyve-Sebze Hali’ni ziyaret etti. Hal esnafının karşılaştığı zorlukları dinleyen Biner, esnafın çözüm önerilerine kulak verdi

Zafer Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Biner hal esnafını dinledi mask
Zafer Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Biner hal esnafını dinledi
Zafer Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Biner hal esnafını dinledi
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ZAFER Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Dr. Tahsin Biner özellikle TIR otoparkı eksikliği konusunda projeler geliştirmeye başladıklarını belirtti. Alanya’nın ticaret hacminin ve lojistik ihtiyaçlarının artmasıyla birlikte TIR otoparklarının öneminin daha da belirgin hale geldiğini ifade eden Biner, “Bu doğrultuda, Alanya’nın ticaret potansiyelini artırmak için gerekli altyapıyı oluşturmak adına çalışmalar başlattık. Alanya’nın eksikliklerini birlikte tamamlama misyonuyla hareket ediyoruz. Halkın katılımı ve desteğiyle şehrin her alanında olumlu değişimler sağlayacağımıza inanıyoruz. Zafer Partisi olarak, Alanya’nın her kesiminin ihtiyaçlarını dikkate alarak, şehrin daha yaşanabilir ve gelişmiş bir yer haline gelmesi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” dedi. (Zafer Partisi/BÜLTEN)

Zafer Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Biner hal esnafını dinledi
Zafer Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Biner hal esnafını dinledi
Zafer Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Biner hal esnafını dinledi
Zafer Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Biner hal esnafını dinledi

# Yer, başkan, Belediye

17 Şub 2024 - 13:27 - Siyaset

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