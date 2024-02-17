Alanyalı üretici perişan oldu! Muhittin Böcek sahip çıktı

ANTALYA’DAKİ sel baskınının ardından Alanya’da da etkili olan şiddetli dolu yağışı üreticiye büyük zarar verdi. Alanya’nın Konaklı, Elikesik, Toslak ve Yeniköy mahallelerinde çarşambayı perşembeye bağlayan gece etkili olan dolu yağışı 4 mahalledeki seraları adeta yerle bir etti. Emekleri bir anda yok olan çiftçilerin imdadına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yetişti. Hemen talimat veren Başkan Böcek, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürü Saadet Tuğrul Ay başkanlığındaki iki ekibi bölgeye gönderdi. Gün boyu bölgede çalışan iki ayrı ekip hasar tespiti yaptı ve üreticileri dinledi. Sahada 23 üreticinin toplam 75 dönümlük kapalı tarım alanı incelendi. Yapılan çalışma neticesinde 4 mahallede 75 dönümlük alanın 25 dönümlük bölümünde seraların zarar gördüğü rapor edildi. Rapor haline getirilen çalışma neticesinde zarar gören üreticiye sera naylonu desteği verilecek. (Antalya BŞB/BÜLTEN)