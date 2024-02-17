İçten yanmalı motorların tahtını salladı! İşte tarihi değiştirecek motor...

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından açıklanan son verilere göre, AB otomobil pazarı 2023 yılında yüzde 13,9'luk bir büyümeyle adeta şaha kalktı. Toplamda 10,5 milyon adet otomobil satışıyla yılı tamamlayan pazar, özellikle hibrit ve elektrikli otomobil segmentindeki artışlarla dikkat çekti.

BENZİNLİ ARAÇLARIN TAHTI DA SALLANIYOR

Yıllardır pazarın lideri olan benzinli otomobiller, hafif bir düşüşle yüzde 35,3 pazar payı elde ederken, dizel otomobillerin satışları daha da gerileyerek yüzde 13,6'ya düştü. Buna karşılık, hibrit otomobil satışları yüzde 29,5 artışla 2,7 milyon adete ulaşarak pazarın dörtte birini kapladı. Elektrikli otomobiller ise yüzde 37'lik bir artışla 1,5 milyon satışa ulaşarak, dizel araçları geride bırakıp üçüncü en popüler seçenek oldu.

VOLKSWAGEN GRUBU ZİRVEDE YERİNİ KORUDU

AB ülkelerindeki otomobil satışlarında Volkswagen Grubu, 3 milyon 324 bin 705 adetle ilk sırayı alırken, Stellantis ve Renault Grubu da sırasıyla takip etti. Elektrikli otomobil satışlarında ise Tesla, Volkswagen ve Renault en önemli oyuncular olarak kendini gösterdi.

AB'NİN ELEKTRİKLİ OTOMOBİL ÜRETİMİNDE KÜRESEL REKABET SINAVI

ACEA'nın raporu, AB'nin elektrikli araç üretiminde Çin ve ABD karşısında daha sağlam bir endüstriyel strateji geliştirmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Çin'in elektrikli araç tedarik zincirindeki hakimiyeti ve ABD'nin yerli üretimi teşvik eden politikaları, AB'nin rekabet gücünü zorluyor. Rapor, AB'nin bu alanda daha bütünsel bir politika ve strateji geliştirmesi gerektiğini vurguluyor.

AB OTOMOBİL PAZARINDA YENİ DÖNEM: ELEKTRİKLİ VE HİBRİT ARAÇLAR YOL ALIYOR

2023 yılında AB otomobil pazarındaki dinamikler, hibrit ve elektrikli araçların lehine değişmeye devam ediyor. Bu değişim, sürdürülebilirlik ve çevre dostu taşımacılığa olan talebin artışını yansıtıyor. Önümüzdeki yıllarda, AB'nin elektrikli otomobil üretimi ve altyapısını güçlendirecek adımlar atması bekleniyor.

Kaynak: Karar