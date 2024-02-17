17 Şub 2024 - 11:16- Asayiş G:

Alanya'da uyuşturucudan 65 kişi yakayı ele verdi

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Alanya Kaymakamlığı, kentte 12 Ocak-16 Şubat 2024 tarihleri arasında  uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda toplamda 65 şahsın yakalandığını açıkladı

Alanya'da uyuşturucudan 65 kişi yakayı ele verdi mask
Alanya'da uyuşturucudan 65 kişi yakayı ele verdi
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KAYMAKAMLIĞIN sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlar sonucunda toplamda 65 şahısın yakalandığı, yakalanan şahıslardan bin 503,49 gram uyuşturucu madde, bin 207 adet uyuşturucu hap ve 4 hassas terazi ele geçirildiği ifade edildi.

Yapılan açıklamada, “ Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 Ocak-16 Şubat 2024 tarihlerinde operasyon gerçekleştirildi. Emniyet bölgesinde meydana gelen narkotik olayları ile ilgili 43 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 352,7 gram esrar, 17,55 gram kokain, 730 gram sentetik kannabinoid maddesi, 44 gram A.M. olarak bilinen yaklaşık 5 kilogram sentetik kannobinoid elde etmek için kullanılan ham madde, 8,86 gram eroin, 105,38 gram metamfetamin, bin 187 adet sentetik hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Jandarma bölgesinde yapılan çalışmalarda ise 22 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 62 gram metamfetamin, 80 gram bonzai, 8 gram esrar, 81 gram kenevir ve kenevir tohumu, 8 gram eroin, 6 gram Lyrica, 20 adet uyuşturucu hap ve 3 hassas terazi ele geçirildi” ifadelerine yer verildi. (Alanya Kaymakamlığı BÜLTEN)

Alanya'da uyuşturucudan 65 kişi yakayı ele verdi

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17 Şub 2024 - 11:16 - Asayiş

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