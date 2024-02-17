- Ekonomi

Bankalardan yeni 'kredi kartı' kararı! Milyonları ilgilendiriyor...

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kredi kartlarıyla ilgili dikkat çeken gelişmeyi duyurdu. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın yani 3 kamu bankasının banka kartındaki komisyon oranını yüzde 2,39’a düşürüldü. Akaryakıt harcamalarında bu oran yüzde 2,25’e indirildi. Banka kartlarında, post makinelerindeki aylık ücretlendirmede ise yüzde 50 indirime gidildi.

Bankalardan yeni 'kredi kartı' kararı! Milyonları ilgilendiriyor... mask
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ATSO) düzenlenen ‘STK İstişare Toplantısı’na katıldı. ATSO Konferans Salonu’nda Antalya Valisi Hulusi Şahin, ATSO Başkanı Ali Bahar ve STK temsilcilerinin katıldığı toplantıda sektörel sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu.

KAMU BANKASI MÜDÜRLERİ KARAR ALDI

Artan kartlı harcamalar gündemde kalmaya devam ederken Bakan Bolat kredi- banka kartlarındaki komisyon oranlarıyla ilgili önemli bir gelişmeyi duyurdu.

Bolat, "5 Ocak'ta Bankalar Birliği'yle toplantı yaptık. Onların istekleri oldu. Biz de karşı istekte bulunduk. Ve dedik ki, bu banka kartlarındaki komisyon oranlarını düşürün, akaryakıt alanındaki komisyon oranını düşürün diye. Şimdi üç kamu bankası, Ziraat Bankası Genel Müdürümüz bize bildirdi, bir karar aldılar. Banka kartındaki komisyon oranını yüzde 2,39’a düşürdüler aylık taksit olarak. Akaryakıt istasyonlarında da yüzde 2,25’e düşürdüler. Banka kartlarında, post makinelerindeki aylık ücretlendirmeyi de yüzde 50 indirim yaptılar. Hayırlı uğurlu olsun diyorum ben bu anlamda” dedi.

BANKA KARTI İLE ÖDEMELER YÜZDE 78 BÜYÜDÜ

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Aralık ayı verilerine göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Aralık ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 116 artarak 978,3 milyar TL oldu. Kartlı ödemelerin 818,2 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken 142,6 milyar TL'sinde banka kartları, 17,5 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Banka kartı ile yapılan ödemeler yüzde 78 büyüdü. Kartlı ödemelerin 809,8 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 525,4 milyon adedinde banka kartları, 109,9 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kaynak: Karar

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17 Şub 2024 - 10:40 - Ekonomi

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