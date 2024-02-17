Müge Anlı'da şok olay! Çocuğu "kardeşi" çıktı... Canlı yayında gözaltına alındı

Almanya'da yaşayan Hüseyin, evden kaçan eşi Evra ve 9 aylık kızını bulmak için İstanbul'a gelerek Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Türkiye'ye gelerek başka bir adama kaçan Evra, kısa sürede yayına gelerek akıllara durgunluk veren açıklamalar yaptı. Evra, Hüseyin'in eşi değil kuzeni olduğunu, bebeğin de annesi değil ablası olduğunu ileri sürdü. Hüseyin ile çekilen görüntülerin hepsine yüzünün montajlandığını söyleyen genç kadın, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

"HÜSEYİN'İN EŞİ BEN DEĞİLİM, O ELİF'LE EVLİ"

Hüseyin'in ısrarlı açıklamalarına rağmen eşi olduğunu kabul etmeyen Evra, annesi olarak gösterilen kadını da inkar ederek "O benim teyzem" dedi. Kızının anlattıkları karşısında şaşkına dönen baba Ayhan ise "Allah'ım aklımı yitireceğim. Bu benim karım, senin de annen oluyor. Benim sadece iki çocuğum var. Biri Nevra biri de oğlum. Başka yok" diyerek sitem etti. Söylediklerinin arkasında duran ve geri adım atmayan Nevra, Hüseyin'in eşinin kuzeni Elif olduğunu da iddia ederek "Hüseyin, Elif'le evli. Beni Türkiye'den götürmek için burada böyle konuşuyorlar" dedi.

"BENİM ADIM EVRA DEĞİL, GÖRÜNTÜLERDE BENİM FOTORĞAFIMI KULLANMIŞLAR"

Doğum belgesinden kimliğe her şeyde kendi kızı olduğu ispatlanan küçük bebekle ilgili de konuşan Evra, "O benim kardeşim. Yanımda olduğundan annemin de haberi var. Ben bakıyorum kardeşime. DNA testi istiyorum" ifadelerini kullandı. Müge Anlı'nın gösterdiği bebek ultrason görüntülerinin de kendisine ait olmadığını söyleyen Erva, "Ben adım Evra değil. Ben Esin'im. Kimliğim yok, nüfusa gittiğimde adım başka çıkıyor" ifadelerini kullandı. Evlilik cüzdanındaki fotoğraf ve ismine rağmen her şeyi inkar eden Evra, Hüseyin ile çekilen nişan, kına ve dans videolarındaki kişinin kendisi olduğunu ancak hepsinin montajla yapıldığını savundu.

PARMAK İZİNDEN KİMLİĞİ TESPİT EDİLECEK

Aile Bakanlığı, canlı yayında gündeme gelen konuyla ilgili inceleme başlattı. Yayında sürekli"Benim adım Esin ama kimlikte sahtekarlık yapmışlar, adımı Erva yazmışlar. Ben Esin'im. Evli değilim, çocuğum yok" diyen Evra, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından canlı yayında gözaltına alındı. Evra'nın sağlık kontrollerinin ardından parmak izi testiyle kimliği de tespit edilecek.