Ukrayna'dan flaş karar! Askerler geri çekiliyor...

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken ülkenin Başkomutanı Oleksandr Sırski bir bildiri yayınladı.

Sırski yaptığı açıklamada, "Avdiyivka çevresindeki operasyonel duruma dayanarak, kuşatmayı önlemek, askerlerin hayatlarını ve sağlıklarını korumak amacıyla birimlerimizi şehirden çekerek daha avantajlı hatlarda savunmaya geçme kararı aldım" ifadesi kullanıldı.

The Kyiv Independent'ta yer alan habere göre Sırski, "Askerlerimiz askeri görevlerini onurlu bir şekilde yerine getirdiler, Rus askeri birimlerinin en iyilerini yok etmek için mümkün olan her şeyi yaptılar ve düşmana insan gücü ve teçhizat açısından önemli kayıplar verdiler" dedi.

İşgal altındaki Donetsk'e yakın bulunan Avdiyivka, Moskova birliklerinin şehri kuşatıp ele geçirmeyi hedeflediği Ekim 2023'ten bu yana yoğun Rus saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. Son raporlar durumun giderek vahimleştiğini gösteriyor.

"AVDİYİVKA'YI YİNE GERİ ALACAĞIZ"

Sırski, "Durumu istikrara kavuşturmak ve işgal edilen mevzileri korumak için önlemler alıyoruz. Askerlerin hayatları en yüksek değere sahiptir. Avdiyivka'yı yine de geri alacağız" dedi.

General Oleksandr Tarnavskyi bugün erken saatlerde Rusya'nın Avdiyivka'ya yönelik saldırılarda "tüm yedeklerini" kullandığını ve diğer birlikleri yeniden konuşlandırdığını bildirdi.

Ukrayna kuvvetlerinin dün 30 Rus saldırısını püskürttüğü bildirildi. Rusya ayrıca 20 hava saldırısı ve 150'den fazla top mermisi başlattı. Dün Tarnavskyi, Ukrayna birliklerinin Avdiyivka'nın güneydoğu eteklerinde bulunan ve 2014'ten bu yana Ukrayna'nın güçlü noktası olan Zenit'ten çekildiğini duyurdu.

RUSYA TERK EDİLMİŞ OKULLARI MORG OLARAK KULLANIYOR

Rusya'nın ilerlemelerine rağmen Avdiyivka harekatı insan gücü ve teçhizat açısından Rusya'ya son derece maliyetli oldu. Tarnavskyi, Moskova'nın ancak 1 Ocak'tan bu yana 20 binden fazla asker, 199 tank ve 481 zırhlı savaş aracını kaybettiğini söyledi.

Ukrayna Ulusal Direniş Merkezi yüksek kayıplar nedeniyle Rusya'nın terk edilmiş okulları askerleri için morg olarak kullandığını bildirdi.

Kaynak: Karar