Dere taştı; ev ve ahırları su bastı

ÇERMİK’TE SİNEK ÇAYI TAŞTI

Diyarbakır'da etkili olan yağış nedeniyle Çermik ilçesindeki Sinek Çayı’nın debisi yükseldi. Çaydan taşan su, bölgedeki piknik alanlarına zarar verdi. Çermik- Ergani karayolunu da su bastı. Bazı bölgelerde araçlar yolda ilerlemede güçlük çekti. Suların tahliyesi için çalışma başlatıldı.