- Asayiş

Dere taştı; ev ve ahırları su bastı

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Diyarbakır'da etkili olan yağış nedeniyle Çermik ilçesindeki Sinek Çayı’nın debisi yükseldi.

Dere taştı; ev ve ahırları su bastı mask
Dere taştı; ev ve ahırları su bastı
Dere taştı; ev ve ahırları su bastı
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ÇERMİK’TE SİNEK ÇAYI TAŞTI

Diyarbakır'da etkili olan yağış nedeniyle Çermik ilçesindeki Sinek Çayı’nın debisi yükseldi. Çaydan taşan su, bölgedeki piknik alanlarına zarar verdi. Çermik- Ergani karayolunu da su bastı. Bazı bölgelerde araçlar yolda ilerlemede güçlük çekti. Suların tahliyesi için çalışma başlatıldı.

# Zarar

17 Şub 2024 - 03:16 DHA - Asayiş

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