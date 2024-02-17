Bilgisayar alacaklara kötü haber: Kallavi zam yolda! Elinizi çabuk tutun...

Gündem Teknoloji programına konuk olan HP Türkiye Genel Müdürü Serdar Urçar, sektördeki güncel gelişmeleri değerlendirdi. Urçar, kişisel bilgisayar ve yazıcı pazarlarının Türkiye'de önemli bir büyüme gösterdiğini belirtti. Özellikle kişisel bilgisayar pazarının yüzde 36, kurumsal bilgisayar pazarının ise yüzde 16 oranında büyüdüğünü ifade etti.

HP'nin oyun bilgisayarları kategorisinde yüzde 164 büyüme kaydettiğini vurgulayan Urçar, Türkiye'de 2023 yılında pazarın lideri olduklarını ve oyun pazarında yüzde 24'lük bir paya sahip olduklarını açıkladı. Globaldeki bilgisayar pazarının 225 milyar dolar büyüklüğe ulaştığını belirten Urçar, Türkiye'deki kişisel bilgisayar pazarının ise 2.5 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip olduğunu dile getirdi.

Urçar, Türkiye'deki yazıcı pazarının da yüzde 7 oranında büyüyerek 250 milyon dolara ulaştığını ifade etti. Globalde HP'nin yazıcı pazarının 7 milyar dolar ekonomik büyüklüğe sahip olduğunu aktardı.

BİLGİSAYAR FİYATLARINA YÜZDE 25 ZAM

Fiyatlar konusunda ise Urçar, bu yıl bilgisayarlarda yüzde 25 civarında bir fiyat artışı beklediklerini söyledi. Ancak yazıcı tarafında fiyatların daha sabit kalmasını öngördüklerini belirtti. Ayrıca, HP'nin sürdürülebilirlik politikaları kapsamında iklim değişikliğiyle mücadele ve karbon emisyonunu azaltma hedefleri bulunduğunu dile getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi