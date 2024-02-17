Milyonlarca emekliye hayal kırıklığı: O gruba ödenmeyecek..

Ramazan ve Kurban Bayramı için emeklilere ödenecek ikramiyeler bu yıl Mart ayında hesaplara yatırılacakken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı üzere ikramiye miktarı 3 bin liraya çıkarıldı. Ancak, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( EYT) düzenlemesi sonucu artan emekli sayısı göz önünde bulundurulduğunda, işlemlerini belirlenen tarihe kadar tamamlayamayan yeni emekliler bu ikramiyeden yararlanamayacak.
28 Şubat'ta Meclis'ten geçen EYT düzenlemesiyle birlikte 2023 yılında emeklilik işlemlerini tamamlayan yaklaşık 2 milyon kişi, kademeli prim sistemi nedeniyle birçok kişinin emekli maaş işlemleri 2024 ve 2025 yıllarına ertelendi. Bu durum, 2024 yılı içerisinde emekli olması beklenen milyonlarca vatandaşın ikramiye alamayacağı anlamına geliyor.
3 BİN TL HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI
Hükümetin 31 Mart seçimleri öncesinde Ramazan Bayramı ikramiyelerini hesaplara yatırması beklenirken, seçim öncesi yapılacak ödemelerde emeklilerin desteğini alabilmek adına "kesenin ağzının açılacağı" kulislerden sızmaya başladı. Ancak, son açıklamalar ışığında emekli ikramiyesinin 3 bin lira olarak belirlendiği ve bu miktarın 2024 yılı boyunca geçerli olacağı anlaşıldı. Bu da daha önce 5 bin TL olacağını uman emekliler için bir hayal kırıklığı yarattı.
SEÇİM NEDENİYLE ÖNE ÇEKİLMESİ BEKLENİYOR
Özellikle EYT düzenlemesiyle artan emekli sayısı, ikramiye bütçesi üzerindeki hesaplamaları zorlaştırırken, iktidarın büyüyen ikramiye yükünü kontrol altına almak için başvuru tarihlerini şartlandırması bekleniyor. Bu nedenle, Nisan ayının ilk haftasında yapılması öngörülen başvuruların, seçim nedeniyle ödeme takviminin öne çekilmesiyle, emekli ikramiyesi hak sahipliği için yeterli olmayacak.
İKRAMİYE İÇİN TARİH BELLİ OLDU
Yapılan son düzenlemelerle, başvurularını 31 Mart tarihine kadar tamamlayamayan emekliler, bu yıl için artırılan 3 bin liralık ikramiye ödemesinden yararlanamayacak. Bu durum, özellikle yeni emeklilerin ikramiye beklentilerini suya düşüren bir gelişme olarak öne çıkıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.