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Motosiklet devi Türkiye'ye açılıyor: Araba alacaklar bile merak etti!

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Motosiklet devi Türkiye piyasasına giriş yapacak. Milyonlarca motosiklet tutkunu tarafından takip edilen Ryal Enfield, araba alacakların bile aklını çelecek. İşte tüm detaylar...

Motosiklet devi Türkiye'ye açılıyor: Araba alacaklar bile merak etti! mask
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Türkiye pazarında beklenen motosiklet için iş birliği yapıldı. Araba alacaklar bile bu motosikletleri gördükten sonra fikrini değiştirecek. Motosiklet devi Royal Enfield, Türkiye pazarına giriş yapmak için gün sayıyor.

DÜNYA DEVİ TÜRKİYE'YE GELİYOR

K-RIDES şirketi tarafından dünya devi motosiklet üreticisi Royal Enfield ile iş birliği yapıldı. Seri üretimde uzun bir geçmişi olan Royal Enfield, yakın zamanda Türkiye piyasasında satışa çıkacak. Kibar Holding Kurumsal Gelişim ve Strateji Başkanı Gökhan Lokmanoğlu, iş birliği hakkında detayları aktardı. Otomotiv sektöründe 30 yıldır yer alan holding, mobilite alanında genişleyerek, motosiklet sektörüne giriş yaptı. K-RIDES şirketiyle giriş yaparak, sürdürebilir lüks ve premium algısını tüketiciyle paylaşacak.

TÜRKİYE PAZARINDA SATILACAK MODELLER

Dünya devi motosiklet şirketiyle anlaşan K-RIDES, 125 yıllık geçmişe sahip Royal Enfiled markasını Türkiye pazarına çıkartacak. Mart ayından itibaren mağazalarda yer alacak modellerin motor hcmi 250 cc ile 750 cc aralığında değişecek. Motosiklet segmentinde Royal Enfield ve Kibar Holding distribütörlüğü iş birliğinde eşsiz deneyimler bekleniyor.

İş birliği sonucunda Türkiye pazarında yer alacak modeller ise şu şekilde;

Bullet,
Classic,
HNTR,
Meteor,
Super Meteor,
Interceptor,
Continental GT.

Kaynak: Haber Merkezi

# Yer, türkiye, sonra, Motosiklet, Mart

17 Şub 2024 - 02:54 - Ekonomi

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