- Ekonomi

ATM kullanan herkesi ilgilendiriyor: O tutara kadar yükseltildi!

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ATM’den para çekecekler dikkat. Bankalar günlük para çekme limitinde değişikliğe gitti. Ücretsiz nakit çekim limiti o tutara kadar yükseltildi. İşte detaylar…

ATM kullanan herkesi ilgilendiriyor: O tutara kadar yükseltildi! mask
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Bankalar ATM’lerden nakit çekim limitlerinde değişikliğe gitti. Bu kapsamda önceden 5 bin lira olan ücretsiz nakit çekim limit miktarı arttı…

EN AZ 10 BİN NAKİT ÇEKME İMKANI

Alınan karar doğrultusunda 5 bin lira olan nakit çekim limiti 10 bin liraya yükseltildi. Kimi bankalar ise bu miktarı 15 bin liraya kadar yükseltti.

Bu gelişme sonrası bankaların ATM’lerinden banka kartları ile nakit çekimlerde ücretsiz olarak minimum 10 bin lira çekim yapılabilecek. Bankalar değişiklikle ilgili müşterilerine bilgilendirme mesajı yollamaya başladı.

Bazı bankalar da 5 bin lira olan ücretsiz nakit çekim limitinde %200 artış yaparak 15 bin liraya çıkarmış oldu. Karekod ile ücretsiz hesaptan nakit çekim işlemlerinde de yeni limitler uygulanacak ve 10-15 bin lira bankanın limitlerine göre çekim yapılabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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17 Şub 2024 - 02:49 - Ekonomi

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