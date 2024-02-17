Kripto para uzmanları yatırımcıları peş peşe uyardı: "Bunu yapan kaderine hançer vurur"

KriKripto para uzmanlarından yatırımcılara riskler ve kulaktan dolma bilgilere karşı uyarı geldi. AA muhabiri tarafından derlenen bilgiye göre, en yüksek piyasa değerine sahip kripto para birimi olan bitcoin, bu haftayı oldukça hareketli tamamladı.

2021 Aralık’tan bu yana ilk defa 52 bin doların üzerine çıkan bitcoindeki yükselişi diğer alt coinler de izledi. Analiz şirketi Coinmarketcap de kripto para piyasasının toplam değerinin 2 trilyon dolara yaklaştığını belirtti. Kripto para birimlerinin genelinde yaşanan yükseliş sonrası ekosisteme yönelik ilginin artması da verilere yansıdı. Borsalardaki işlem hacimleri ile kullanıcı sayılarındaki artış dikkatlerden kaçmadı.

Uzmanlar ise piyasalardaki haraketlilikle beraber piyasalara girmeye hazırlanan yatırımcıları riskler karşısında uyardı.

“KAYBETTİĞİNİZDE ÜZÜLMEYECEĞİNİZ BİR MİKTARLA SINIRLI KALIN”



Araştırmacı Yazar Turan Sert, AA muhabirine kripto para ekosisteminin birçok riski barındırdığını söyleyerek, "Bu alandaki projeleri değerlendirmek için teknolojik ve finansal okuryazarlık oldukça kritik önemde. Bu tip bir ön çalışmanın yapılmadığı durumda, yatırımların spekülatif olmaktan öteye geçmeyeceğini bilmek gerekiyor. Bunları bilerek bu alana yatırım yapacakların, mevcut varlıklarının sadece çok küçük bir kısmıyla, kaybettikleri durumda üzülmeyecekleri bir miktarla sınırlı kalmasını tavsiye ederim." Dedi.

“KULAKTAN DOLMA BİLGİLERLE YATIRIM YAPMAYIN”



Kripto para uzmanı Gökçe Çalışan Yıldızlı ise 15 yıllık geçmişi olan kripto para ekosisteminin, yatırımcıların çoğu adına hala çok yeni ve karmaşık bir konsepte sahip olduğunu aktardı.

Bu yüzden kripto paraların geleneksel finans alanına göre çok daha büyük riskler taşıdığını belirten Yıldızlı, "Bu alanda yatırım yapmak için 'Blokzincir teknolojisi nedir, neden bu kadar çok kripto varlık var, farkları nelerdir?' gibi konularda temel bilgi sahibi olmak önemli." dedi.

Yıldızlı, risk yönetimi açısından daha yüksek piyasa değerine sahip varlıkların düşüşlerden genellikle daha az etkilendiğine dikkati çekerek, "Stresli bir piyasa. Bitcoinde yüzde 5'lik bir düşüş, alt coinlere yüzde 15-20'lerle yansıyor. Bu da kulaktan dolma bilgilerle yatırım yapan yatırımcılar için büyük kayıplara yol açabiliyor." diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi