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Oba dolsun takım coşsun

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Trendyol Süper Lig'de ateş hattının sıcaklığını yakından hisseden Corendon Alanyaspor, 26. hafta mücadelesinde yarın Adana Demirspor'u ağırlayacak. Bahattin Şimşek'in yöneteceği mücadele saat 13.30'da başlayacak

Oba dolsun takım coşsun mask
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CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın bir diğer Akdeniz ekibi olan Adana Demirspor'u Alanya'da ağırlayacak. Ligde 28 puanla 15. sırada bulunan temsilcimiz Alanyaspor, Oba Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadeleden galibiyetle ayrılarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Karşılaşmanın hazırlıklarını dün tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdüren turuncu yeşilli oyuncular, bugün yapılacak olan taktik ter idmanının ardından kampa girerek yarın oynanacak maçın saatini beklemeye başlayacaklar.

ŞİMŞEK'TE 3 EKSİK
Corendon Alanyaspor'da kritik Adana Demirspor maçı öncesinde eksik oyuncular göze çarpıyor. Turuncu yeşilli ekipte sarı kart cezalısı olan Leroy Fer, mücadeleyi tribünden takip edecek. Kasımpaşa maçında sakatlanan ve tedavisi devam eden Nuno Lima ve hafif sakatlığının olduğu öğrenilen yeni transfer Ui-Jo Hwang da Adana Demirspor'a karşı forma giymeyecekler. Konuk ekipte ise sakatlıkları devam eden Nabil Alioui ve Dorukhan Toköz lacivert mavili ekibin maç kadrosunda yer almayacaklar.

LİGDE 6. RANDEVU
Corendon Alanyaspor ile Adana Demirspor, yarın oynanacak olan maçla birlikte Süper Lig'de 6. kez karşı karşıya gelecekler. Geride kalan 5 maçın 1'ini Alanyaspor kazanırken, 3'ünden Adana Demirspor galip ayrıldı. İki ekip arasındaki 1 mücadele ise berabere sonuçlandı.

ARTIK SÖZ TARAFTARDA
Adana Demirspor ile yarın oynanacak zorlu mücadelede 3 puanı hedefleyen Corendon Alanyaspor, taraftarlarının da desteği ile kazanmak istiyor. Fenerbahçe maçından 1 puanla dönerek moral kazanan turuncu yeşilli oyuncular, taraftarlara çağrıda bulunarak pazar günü stada davet ettiler. Maçın pazar günü olmasından dolayı müsabakaya ilginin yüksek olması beklenirken, tribünlerin de tıklım tıklım dolmasına kesin gözüyle bakılıyor. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Spor Servisi

# Yer, Yüksek, Akdeniz, süper lig, günü

17 Şub 2024 - 02:15 - Spor

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