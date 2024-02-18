Düelloda kazanan çıkmadı: 3-3

CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26'ncı haftasında bir diğer Akdeniz ekibi Adana Demirspor'u Oba Stadyumu'nda ağırladı. Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği maça galibiyet parolası ile çıkan turuncu yeşilli takım, 20. dakikada Balkovec ile skoru 1-0'a getirdi. 33'de sahneye çıkan Oğuz Aydın, attığı şık golle farkıya 2'ye çıkardı. İlk yarıda soyunma odasına 2-0'ın avantajı ile giren Corendon Alanyaspor, ikinci yarıda skoru korumayı başaramadı. Konuk ekip 67'de Emre Akbaba'nın penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirdi. Bu golden hemen sonra gelişen Adana Demirspor atağında Yusuf Sarı topu filelerle buluşturarak skoru 2-2'ye taşıdı.

İKİ PUAN SON DAKİKADA KAÇTI

Adana Demirspor'un beraberlik golünün ardından rakip yarı alanda baskı kurmaya çalışan Corendon Alanyaspor, 75. dakikada Efecan Karaca'nın ceza alanı içinde düşürülmesi ile penaltı kazandı. Novais'in kullandığı penaltıyı kaleci Vedat Karakuş köşeyi bilerek kurtardı ancak geri dönen topu tamamlayan Hadergjonaj, tabelayı 3-2'ye getirdi. Son anları nefesleri kesen maçın uzatma dakikalarında yeniden sahneye çıkan Adana Demirsporlu Yusuf Sarı, bulduğu golle skoru 3-3'e getirerek takımına 1 puan kazandırdı. Alanyaspor bu sonuçla 29'a, Adana Demirspor da 32 puana yükseldi. Cemali AYDINOĞLU

İLK 11'LER

Corendon Alanyaspor, kalede Ertuğrul Taşkıran, savunmada Hadergjonaj, Aliti, Fatih Aksoy, Balkovec, orta alanda Richard, Novais, Sisto, hücumda Oğuz Aydın, Eduardo ve ileri uçta da Augusto ilk 11'i ile başlayacak.

Konuk ekip Adana Demirspor ise, Megamedaliyev, Semih Güler, Gravillon, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Balotelli, Valencia, Mohammadikeshmarzi, Michut, Youcef ve Muanza ilk 11'i ile sahaya çıkacak. Cemali AYDINOĞLU

CANLI ANLATIM

90'+7 Karşılaşma sona erdi (3-3)

90+7' ADana Demirspor, Yusuf Sarı'nın golü ile 3-3'ü yakaladı.

90'+6 Sarı kart gören oyuncu Fidan Aliti

90' 4.Hakem 7 dakikalık eklenen süreyi gösteren tabelayı kaldırıyor. Alanya şehrinde en az 7 dakika uzatma oynanacak.



87' Alanyaspor oyuncu değişikliği hakkını kullanan taraf. Giren oyuncu Furhan Bayır, çıkan oyuncu Loide Antonio Augusto.



87' Oyuncu değişikliği! Alanyaspor için oyuncu değişikliği. Fatih Aksoy çıkan oyuncu, Yusuf Özdemir giren oyuncu.



85' Alanyaspor takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.



84' Adana Demir takımı oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Sahadan çıkan oyuncu Milad Mohammadi, giren oyuncu Nani.



83' Oyuncu değişikliği! Adana Demir takımında giren oyuncu Jose Rodriguez, çıkan oyuncu Antonio Simao Muanza.

81' Ofsayt! Ofsaytta kalan takım Adana Demir.

81' Maçın hakemi, sarı kartını Joao Novais için kullandı.

76' Goll! Alanyaspor, Hadergjonaj'in golüyle 3-2 öne geçti.

73' Alanyaspor'da sakatlanan 16 numaralı Ui Jo Hwang'ın yerine 9 numaralı Ahmed Hassan oyuna girdi.

69' Adana Demirspor, Yusuf Sarı'nın golü ile 2-2 beraberliği yakaladı.

68' Alanyaspor'da 28 numaralı Carlos Eduardo oyundan çıktı. Yerine 7 numaralı Efecan Karaca girdi.



68' Alanyaspor'da 18 numaralı Pione Sisto oyundan çıktı. Yerine 16 numaralı Ui Jo Hwang girdi.

67' Adana Demirspor'un kazandığı penaltıyı kullanan Emre Akbaba, topu ağlara göndererek farkı 1'e indirdi: 2-1

60' Adana Demirspor'da 20 numaralı Michut çıktı. Yerine 32 numaralı Yusuf Erdoğan girdi.

52' Maçın hakemi Bahattin Simsek, Adana Demir takımı lehine köşe atışı kararı verdi.



51' Adana Demir takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.

46' Adana Demirspor'da 71 numaralı Magomedaliyev oyundan çıktı. Yerine 39 numaralı Vedat Karakuş girdi.

45' Karşılaşmada ikinci yarı başladı

45'+2 Karşılaşmanın ilk yarısı Corendon Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

45' İlk yarıya 2 dakika uzatma eklendi

45' Maçın hakemi Bahattin Simsek, Adana Demir takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

33' Alanyaspor, Oğuz Aydın'ın golüyle 2-0 öne geçti.

24' Kaleyi yoklayan oyuncu Mario Balotelli ancak isabet yok.

20' Alanyaspor, Balkovec'in frikikten attığı golle 1-0 öne geçti.

13' Alanyaspor'da 18 numaralı Pione Sisto sarı kart gördü.

12' Yusuf Sarı kaleyi bulan vuruşundan gol çıkartamıyor

9' Kaleyi bulmayan şut! Şansını deneyen oyuncu Adana Demir takımında Mario Balotelli.

6' Ofsayt! Yan hakemin bayrağı havada. Deplasman Takımı atağı ofsayt nedeni ile kesiliyor.

3' Adana Demir takımı kaleyi bulan şut ile gole yaklaştı ancak skor değişmedi. Şutu çeken oyuncu Mario Balotelli.

1' Alanyaspor - Adana Demirspor mücadelesi başladı.

Kaynak: Spor Servisi