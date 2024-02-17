17 Şub 2024 - 02:15- Spor G:

Alanyaspor - Adana Demirspor maçı bugün

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Trendyol Süper Lig'de ateş hattının sıcaklığını yakından hisseden Corendon Alanyaspor, 26. hafta mücadelesinde bugün Adana Demirspor'u ağırlayacak. Bahattin Şimşek'in yöneteceği mücadele saat 13.30'da başlayacak

Alanyaspor - Adana Demirspor maçı bugün mask
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CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında bugün bir diğer Akdeniz ekibi olan Adana Demirspor'u Alanya'da ağırlayacak. Ligde 28 puanla 15. sırada bulunan temsilcimiz Alanyaspor, Oba Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadeleden galibiyetle ayrılarak üst sıralara tırmanmak istiyor. 

ŞİMŞEK'TE 3 EKSİK

Corendon Alanyaspor'da kritik Adana Demirspor maçı öncesinde eksik oyuncular göze çarpıyor. Turuncu yeşilli ekipte sarı kart cezalısı olan Leroy Fer, mücadeleyi tribünden takip edecek. Kasımpaşa maçında sakatlanan ve tedavisi devam eden Nuno Lima ve hafif sakatlığının olduğu öğrenilen yeni transfer Ui-Jo Hwang da Adana Demirspor'a karşı forma giymeyecekler. Konuk ekipte ise sakatlıkları devam eden Nabil Alioui ve Dorukhan Toköz lacivert mavili ekibin maç kadrosunda yer almayacaklar.

ARTIK SÖZ TARAFTARDA

Adana Demirspor ile oynanacak zorlu mücadelede 3 puanı hedefleyen Corendon Alanyaspor, taraftarlarının da desteği ile kazanmak istiyor. Fenerbahçe maçından 1 puanla dönerek moral kazanan turuncu yeşilli oyuncular, taraftarlara çağrıda bulunarak pazar günü stada davet ettiler. Maçın pazar günü olmasından dolayı müsabakaya ilginin yüksek olması beklenirken, tribünlerin de tıklım tıklım dolmasına kesin gözüyle bakılıyor. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Spor Servisi

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17 Şub 2024 - 02:15 - Spor

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