Alanyaspor - Adana Demirspor maçı bugün

CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında bugün bir diğer Akdeniz ekibi olan Adana Demirspor'u Alanya'da ağırlayacak. Ligde 28 puanla 15. sırada bulunan temsilcimiz Alanyaspor, Oba Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadeleden galibiyetle ayrılarak üst sıralara tırmanmak istiyor.
ŞİMŞEK'TE 3 EKSİK
Corendon Alanyaspor'da kritik Adana Demirspor maçı öncesinde eksik oyuncular göze çarpıyor. Turuncu yeşilli ekipte sarı kart cezalısı olan Leroy Fer, mücadeleyi tribünden takip edecek. Kasımpaşa maçında sakatlanan ve tedavisi devam eden Nuno Lima ve hafif sakatlığının olduğu öğrenilen yeni transfer Ui-Jo Hwang da Adana Demirspor'a karşı forma giymeyecekler. Konuk ekipte ise sakatlıkları devam eden Nabil Alioui ve Dorukhan Toköz lacivert mavili ekibin maç kadrosunda yer almayacaklar.
ARTIK SÖZ TARAFTARDA
Adana Demirspor ile oynanacak zorlu mücadelede 3 puanı hedefleyen Corendon Alanyaspor, taraftarlarının da desteği ile kazanmak istiyor. Fenerbahçe maçından 1 puanla dönerek moral kazanan turuncu yeşilli oyuncular, taraftarlara çağrıda bulunarak pazar günü stada davet ettiler. Maçın pazar günü olmasından dolayı müsabakaya ilginin yüksek olması beklenirken, tribünlerin de tıklım tıklım dolmasına kesin gözüyle bakılıyor. Cemali AYDINOĞLU
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.