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Alanya Hali esnafına çorba ikramı

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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya Aşevi, Alanya Toptancı Hali’nde geleneksel hale getirdiği çorba ikramını sürdürüyor.

Alanya Hali esnafına çorba ikramı mask
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Sabah gün doğmadan işe başlayan hal esnafı ve üreticiler, Büyükşehir Belediyesi’nin ikramı olan çorba ile içlerini ısıtıyor. Büyükşehir Belediyesi, her hafta Perşembe günleri Hal Müdürlüğü önünde kurulan stantta çorba dağıtımı yapmaya devam edecek.


ÖĞRENCİLERE ÇORBA İKRAMI DA BAŞLIYOR


Büyükşehir Belediyesi, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da üniversite öğrencilerine çorba ikramı yapacak. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencilerine hafta içi her gün çorba ikramında bulunulacak. 19 Şubat Pazartesi gününden itibaren kampüs girişinde kurulacak stantta öğrenciler sıcak çorbalarını içebilecek. ( Antalya BŞB/BÜLTEN)

Kaynak: Antalya BŞB

# Alanya, Antalya, devam

17 Şub 2024 - 02:14 - Gündem

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