Alanya Hali esnafına çorba ikramı

Sabah gün doğmadan işe başlayan hal esnafı ve üreticiler, Büyükşehir Belediyesi’nin ikramı olan çorba ile içlerini ısıtıyor. Büyükşehir Belediyesi, her hafta Perşembe günleri Hal Müdürlüğü önünde kurulan stantta çorba dağıtımı yapmaya devam edecek.
ÖĞRENCİLERE ÇORBA İKRAMI DA BAŞLIYOR
Büyükşehir Belediyesi, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da üniversite öğrencilerine çorba ikramı yapacak. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencilerine hafta içi her gün çorba ikramında bulunulacak. 19 Şubat Pazartesi gününden itibaren kampüs girişinde kurulacak stantta öğrenciler sıcak çorbalarını içebilecek. ( Antalya BŞB/BÜLTEN)
Kaynak: Antalya BŞB
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.